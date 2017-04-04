Petersburg Metrosunda 14 Kişiyi Öldüren Bomba 'Yanlışlıkla' Patlamış Olabilir

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bir metro trenine konulan bombanın yanlışlıkla patlamış olabileceği iddia edildi.

YETKİLİLER YANLIŞLIKLA PATLAMA İHTİMALİNİ EL ALDI

Sputnik'in haberin göre bir güvenlik kaynağı, 14 kişinin ölümüne neden olan bombanın başka bir yeri hedeflemiş ancak yanlışlıkla metroda patlamış olabileceğini, bu ihtimalin yetkililerce değerlendirildiğini belirtti.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Dün St. Petersburg'daki Sennaya Ploşşad ve Tehnologiçeskiy durakları arasında infilak eden bomba nedeniyle 40'tan fazla kişi de yaralandı. Bir diğer metro istasyonunda bulunan patlayıcı da uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirilmişti. Yetkililerin başlattığı soruşturma sürüyor.