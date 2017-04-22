Çocuk oyunu "Şeker Pan (Peter Pan ve Sihirli Taş)", Profilo KM Büyük Salon'da...



Peter Pan ve Wendy şehrin en meşhur lunaparkına gelmişlerdir. Varolmayan Ülkede yaşayanların çocuk olarak kalmasını sağlayan sihirli taşı kaybederler. Bu taş dünyada kötü bir yetişkinin eline geçerse çocukların bütün yaşam isteğini alacaktır. Bu yüzden taşı aramaya başlarlar. Peter Pan ve Wendy arasında geçen konuşmaları duyan Selim de bu taşın peşine düşer. Kötü Büyücü Selim'i kandırır, Taş ve taşın sahipleri hakkında duyduklarını ona anlattırır. Daha sonra taşı ele geçirir. Çocukları yakalayıp enerjilerini toplamak için şekerci kılığına girer. Wendy'i, Peter Pan'ı ve Selim'i yakalar. Selim'in kızkardeşi Zeynep'i de yakalamak için uğraşırken farkında olmadan taşı düşürmüştür. O arada Zeynep taşı şeker sanarak alır. Büyücü Zeynep'i de diğerlerinin yanına götürür. Peter Pan taşın Zeynep'te olduğunu farkeder ve çocukları kurtarır. Hep birlikte Büyücüye bir ders verirler. O artık sevimli bir şekerci amcaya dönüşmüştür.



Yazan: Bilal Aydoğdu



Yönetmen: Burcu Taş



Dekor: Nazmi Karabacak



Müzik: M. Yiğit Dalgın



Ses, ışık: Sedat Cevrioğlu



Oyuncular: Melis Çalgı, A. Mehmet Ali Aslan, Efe Teker, Betül Özkaya, Vedat Arıcan



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Profilo Kültür Merkezi Büyük Salon



Mekan Adresi : Cemal Sahir Cad. No: 33



Başlangıç Saati : 22.04.2017 14: 00: 00



Bitiş Saati : 22.04.2017 16: 00: 00



Kategori : Peter Pan



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır