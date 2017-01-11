Petek:"Yeni Sistem Çift Başlılığı Ortadan Kaldıracak"

Petek yaşanan son gelişmeleri ve önemli detayları paylaştı. İşte Petek'in o önemli açıklamaları

CHP'NİN YAKLAŞIMI…

Millet Ne Derse Başımızın Tacıdır, Başımızın Üstünde Yeri Var Diyoruz. Böyle yola çıktık zaten. Ak Parti olarakta, MHP'nin son girişimleriyle de bu kamuoyuna deklare edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan tartışmaların, özellikle hiçbir değişiklik önergesi vermedikleri halde sadece eleştiride bulunan CHP'nin yaklaşımlarına baktığımızda temelde şu olduğunu görüyorum. Bir defa sandıktan çıkarak yani milletin iradesiyle seçim yoluyla iktidar olma ihtimalini görmeme temelinden hareketle eleştirileri yaptıyorlar. Veya Cumhurbaşkanlığı seçimi içinde nasıl olsa bu millet bizim gösterdiğimiz bir adayı Cumhurbaşkanı seçmez peşin hükmüyle, ön yargısı ile değerlendirmeye başladıkları içinde bu değişikliği başından itibaren hazmedememiş durumdalar.

ÇİFT BAŞLILIK ORTADAN KALKACAK

Eleştiriler içerikten ziyade bu değişikliği yapamazsınız böyle bir yetkiniz yok, Anayasayı değiştirmenin zamanımıydı veya bu kamuoyunda tartışılmadı görüşülmedi şeklinde yaklaşımlar oluyor. Halbuki Türkiye gerçekten 24'üncü dönem,25'inci dönem ve 26'ıncı dönem en azından üç dönemdir doğrudan doğruya Anayasa değişikliğini ve yeni Anayasayı doğrudan doğruya tartışıyor. Barolar Birliğinden, Sivil Toplum Kuruluşlarından, Üniversitelerden, Sivil Halktan, Derneklerden, Vakıflardan heryerden görüşüler alınarak uzun uzun çalışmalar yapıldı. Ama halkın tabiri ile neredeyse yılan hikayesine döndü. Böyle bir durumda MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin isabetli çıkışıyla oluşan, 2007 yılından sonra Cumhurbaşkanı'nın Millet Tarafından Doğrudan Seçilmesi Esasına dayalı Anayasa değişikliği yapıldı. Sonrasında oluşan durumla bugün Anayasayı uyumlu hale getirmek için bir karar vermek gerektiğine işaret etti. Şu anda yaptığımız temek değişikliğin temelinde bu var. Yeni sistem bu çift başlılığı ortadan kaldıracak