Petek Dinçöz'ün Oğlu Saçına Fön Çektiren Annesini Meraklı Gözlerle İzledi

Geçtiğimiz günlerde solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan Petek Dinçöz, hastalığı atlatmışa benziyor.

İstirahat sonrası ilk kez Burhan Çaçan'ın oğlunun düğünü için evden çıkan Dinçöz, düğünde çekilen fotoğrafını Instagram hesabından "Serumlarla ayakta duruyorum" notuyla paylaşmıştı.

Ancak, Dinçöz son olarak paylaştığı kuaför videosu ile, hastalığı tamamen atlattığının mesajını verdi. Kuaförde saçına fön çektirirken kendisini videoya alan Dinçöz'ün, beraberinde kuaföre götürdüğü 1,5 yaşındaki oğlu, annesine yapılan işlemi meraklı gözlerle izledi.