Petek Dinçöz Metrobüs ile Yolculuk Yaptığı Anları Instagram'dan Paylaştı

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz, İstanbul'da metrobüse binerek yolculuk yaptı. Dinçöz, bu anları kameraya kaydederek Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Petek Dinçöz videoda şunları söyledi:

"Trafiğin durumu... İyi ki metro ve metrobüs var gerçekten. Allah trafikte olanlara sabır versin. Başta kocacım sana. Serkan Kodaloğlu, Avcılar'dan Maslak'a geliyor her gün. Seni Seviyorum bebeğim."