Petek Dinçöz Hastaneden Çıkıp Düğüne Gitti

Geçtiğimiz günlerde solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hastaneye yatan Petek Dinçöz, henüz iyileşmeden sokağa çıktı.

"SERUMLARLA AYAKTA DURUYORUM"

Eşiyle birlikte ünlü şarkıcı Burhan Çaçan'ın oğlunun düğününe giden Dinçöz, düğünde çektirdiği fotoğrafını "Serumlarla ayakta dursamda çaktırmamaya çalışan ben." notuyla Instagram hesabından paylaştı.

Dinçöz, mesajın sonuna eklediği #bronşit tagıyla da hastalığının ne olduğunu takipçilerine açıkladı.

İşte Petek Dinçöz'ün Instagram paylaşımı: