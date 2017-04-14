Petek Dinçöz'den Kendisini Ünlü Eden İbrahim Erkal'a Büyük Vefasızlık

Ünlü Sanatçı İbrahim Erkal'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Sanatçı dostları hastaneye akın ederken, gençlik dönemlerinde birçok klipte ve dizide rol aldığı Petek Dinçöz, İbrahim Erkal'la ilgili tek kelime açıklama yapmadı.

KİMSE BİR ANLAM VEREMEDİ

Yıldızı parlamadan önce İbrahim Erkal'ın klip ve dizilerinde oynatarak adını duyulmasına vesile olduğu Petek Dinçöz'ün, ünlü sanatçının ölümle pençeleştiği şu günlerde bu kadar duyarsız olmasına kimse bir anlam veremedi.

OĞLUYLA İLGİLİ VİDEO PAYLAŞTI

İş adamı Serkan Kodoloğlu ile evlendikten sonra ortalarda görünmeyen Petek Dinçöz, sosyal medya hesabından son olarak oğluyla ilgili bir video paylaştı.

Kaynak: Haberler.com