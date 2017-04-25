Peşmerge Bakanlığı: Sincar Konusunda Sorunun Sebebi PKK

Türk savaş uçakları, bu sabaha karşı PKK'nın ikinci Kandil yapmaya çalıştığı Kuzey Irak'taki Sincar bölgesine hava harekatı düzenledi.

Bombardımanla ilgili açıklama yapan Kuzey Irak yönetimi Peşmerge Bakanlığı, Türkiye'ye tepki gösterdi.

"OLAY PKK'DAN KAYNAKLANIYOR"

Operasyonun kabul edilemez olduğunu belirten bakanlık, asıl sorumluluğun ise PKK'da olduğunu belirtti.

PKK'nın daha önce de Sincar'dan çekilmesi gerektiğini belirten Kuzey Irak Yönetimi yaşanan olayın tamamen, bölgede bulunan PKK güçlerinden kaynaklandığı belirtldi.

"PKK ARTIK BAŞ AĞRISINA DÖNÜŞTÜ"

Yazılı açıklamada "Onların orada bulunması, bölge halkı ve Kürdistan Bölgesi için baş ağrıtmaktadır. Herkes tarafından defalarca Şengal (Sincar) Dağı'nı boşaltılmaları talep edildiği halde PKK kimseyi dinlememiştir. Buradan bir kez daha PKK güçlerinin sorunların daha da derinleşip istikrarsızlığa sebebiyet vermemelerini, bölge halkının dönmesine izin vermelerini, Şengal Dağı ve bölgeden çekilmelerini talep ediyoruz." denildi.