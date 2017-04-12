Peskov: Putin ve Tillerson Görüşebilir

– Rusya Devlet Başkanı'nın Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un görüşme sonuçlarını bizzat Putin'e iletebileceklerini bildirdi.



Peskov gazetecilerin Tillerson ile Putin'in görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, "Rusya Dışişleri Bakanı ve ABD Dışişleri Bakanı'nın görüşmede olduğunu biliyorsunuz. Gün içerisinde bu görüşmenin sonuçlarını Devlet Başkanı'na sunmayı gerekli görürlerse bu konuda sizlere bilgi vereceğiz. Şunu söylemeliyim ki, böyle bir ihtimal var." dedi. - Moskova