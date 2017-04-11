Peskov: (Charter Seferleri) "Bu Kremlin'in Değil, Daha Çok Hükumet ve Rusya Havacılık Kurumu'nun...

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Türkiye'ye charter seferlerinin iptal edilmesi konusuna ilişkin açıklama yapmayı reddetti.



Peskov, gazetecilerin Türkiye'ye charter seferlerinin iptal edileceğine ilişkin haberlerin doğru olup olmadığı sorusu üzerine, "Bu Kremlin'in değil, daha çok hükumet ve Rusya Havacılık Kurumu'nun konusu" dedi. - Kaçmaz