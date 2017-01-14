Haldun Dormen'in uyarladığı "Pes Doğrusu" tiyatro oyunu, Sahne Tozu Tiyatrosu'nda izleyicisiyle buluşuyor.



"Haldun Dormen'in uyarladığı Pes Doğrusu adlı oyunda olaylar Aylin'in, kocası Sinan'ın bağlılığından kuşku duyması ve onu aldattığı düşüncesine kapılmasıyla başlar. Eve Mimoza Pansiyondan kocası Sinan Sezginer'e ait bir yelek gelince kuşkularında haklı olduğunu anlayan Aylin şüphesini en yakın arkadaşı Nilgün'e anlatır. Sinan'ın Aylin'i aldatıp aldatmadığını öğrenmesi için Nilgün, bilinmedik bir hayranı olarak Sinan'a bir mektup yazar ve Mimoza Pansiyona davet eder. Mektup Sinan'ın eline geçtiğinde işler tamamen karışır. Mimoza Pansiyonda Sinan'ın asistanı Tekin, yeğeni Selçuk, evin hizmetçisi Emine, evin şoförü Hüseyin ve Nilgün'ün kocası Miloviç olayların içine dahil olur. Mimoza Pansiyonun sahipleri Şeref ve Mehtap ve pansiyon çalışanları ise kendilerini olayın tam ortasında bulur.



Seyirci koltuğunda sizi kahkahalara boğacak bu oyun sizleri bekliyor."