Pes Dedirten Hırsızlık...mezar Taşlarını Çaldılar

Edirne merkeze bağlı Muratçalı Köyü mezarlığına hırsız dadandı. Hırsız, köy mezarlığından mezarların üzerinde bulunan bazı aksesuarları çaldı. Köy muhtarı, hırsızın peşine düştü.



Edirne'de merkeze bağlı Muratçalı Köyü'nde akıllara durgunluk veren hırsızlık olayı yaşandı. Hırsız, bazı mezarların üzerinde bulunan süslemeli taşları sökerken, bazı mezar taşlarındaki sulukları çalındı. Bazı mezar taşlarının ise kesilerek zarar verdiği tespit edildi.



Köy merkezine bir kilometre uzaklıktaki köy mezarlığında yaşanan hırsızlık olayı, bir köylünün yakının mezarını ziyaret etmek istemesiyle ortaya çıktı. Mezarlığa gittiğinde bazı mezar taşlarının yerinde olmadığını ve kesildiği gören vatandaş, köy muhtarına haber verdi. Bunun üzerine köy mezarlığında yapılan incelemede yaklaşık 10 mezar taşının zarar gördüğü tespit edildi.



Köy Muhtarı Ahmet Teferiş, "4 gün önce mezar sahipleri mezarlara bakım için geldiklerinde bu olayla karşı karşıya kalmışlar. Bende geldiğimde uygun olmayan bir görüntüyle karşılaştım. Hoş bir şey değil tabii ki. Şimdi bunu yapanı bilmeden, görmeden 'Şu insanlar, bu insanlar yapmıştır deme şansımız yok.' Halk olarak tedirgin oluyoruz. Ölülere saygı kalmamış artık" dedi.



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