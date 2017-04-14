Pervin Buldan ve Beraberindekiler Cezaevi Önünde Oturma Eylemi Yaptı

İbrahim AKTÜRK, İstanbulDHA



Kendilerine "Zindanlarla Dayanışma İnsiyatifi" adını veren bir grup, cezaevlerinde açlık grevi yapanlara destek vermek amacıyla Bakırköy'deki kadın cezaevi önünde oturma eylemi yaptı. Eyleme HDP'li milletvekili Pervin Buldan da katıldı.



Yaklaşık 100 kişilik bir grup Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde toplandı. Türkçe ve Kürtçe sloganların atıldığı gruptakiler cezaevinde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın fotoğraflarını taşıdı. Eyleme HDP Milletvekili Pervin Buldan da katıldı. Burada açıklama yapan Buldan, cezaevinde açlık grevinde bulunanların taleplerini, hükümetin dikkate alması gerektiğini savundu.



"AÇLIK GREVLERİ KRİTİK AŞAMAYA GELMİŞTİR"



Buldan, "Cezaevlerinde başlatılan açlık grevleri artık ne yazık ki kritik bir aşamaya gelmiştir. Tutsakların başlatmış olduğu açlık grevlerindeki taleplerin çok insani talepler olduğunu özellikle belirtmek isterim. OHAL ile birlikte özellikle bölgede Kürt halkı üzerinde çok büyük baskıların, müdahalelerin olduğu bir süreçte, kanun hükmünde kararnamelerle birlikte özellikle demokratik olmayan uygulamaların hayata geçirilmesi ve yine birçok cezaevinde tecritin yaşanması, İmralı Cezaevi'nde Sayın Öcalan üzerinde ağırlaştırılmış tecritin devam etmesi.. 2 yıldan fazladır sadece kardeşi Mehmet Öcalan'ın Sayın Öcalan ile bir görüşme yaptığına tanıklık ettik. O günden beri sayın Öcalan'dan bir haber alınamıyor. Bütün bunlar, cezaevlerinde tutsakların başlatmış olduğu açlık grevlerine birer vesiledir. Cezaevlerinde çıkacak olan tabutlardan, cenazelerden bizzat Adalet Bakanlığı sorumlu olacaktır. Cezaevlerinde yaşanan sorunları, açlık grevine giren insanların taleplerini tek tek anlattık . İlettiğimiz talepler konusunda herhangi bir adım atılmamıştır" diye konuştu.



OTURMA EYLEMİ YAPTILAR



Açıklamanın ardından Pervin Buldan ve beraberindekiler Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde oturma eylemi yaptı. Eylemciler daha sonra dağıldı.