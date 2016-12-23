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Pervin Buldan Gözaltına Alındı
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Pervin Buldan Gözaltına Alındı
23 Aralık 2016 Cuma 09:27
HDP'li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan gözaltına alındı.
HDP'li Meclis Başkanvekili Pervin Buldan gözaltına alındı
Kaynak:
Dunya.com
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[9091481] Dunya.com
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