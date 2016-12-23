Pervin Buldan, Bakırköy Adliyesinden Ayrıldı

TBMM Başkanvekili ve HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan, Iğdır'da hakkında görülen bir dava kapsamında talimatla ifade verdikten sonra Bakırköy Adliyesinden ayrıldı.



Buldan, Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesine verdiği talimat ifadesinde, okunan iddianameyi anladığını, bugün bu konuda ifade vermek istemediğini belirterek, "bu kararın siyasi olduğunu bildiğini" söyledi.



Hem milletvekili hem de TBMM Başkanvekili olduğunu hatırlatan Buldan, "Benim dokunulmazlığım devam etmektedir. Şu anda tutuklu bulunan 12 milletvekili arkadaşımız vardır. Hem onların tutuklanması hem de bizim zorla getirilip ifademizin alınmasının hukuksuz olduğunu ve hukuksuzluğa alet olmayacağımı belirtmek istiyorum. Kısaca ifade vermeyeceğim, savunma yapmayacağım." diye konuştu.



Buldan'ın avukatı Sedat Buldan da usule ilişkin itirazları olduğunu ifade ederek, müvekkilinin 2009'da işlediği iddia edilen bir suç için huzura getirildiğini, oysa 2011'de çıkarılan 6352 sayılı Kanun uyarınca bu tarihten önce işlenen suçlarla ilgili ya düşme ya da erteleme kararı verilmesi gerektiğini söyledi.



Mahkeme heyeti, talimat gereği Buldan'ın savunmasını aldıktan sonra dosyanın mahalli mahkemesine iadesine karar verdi.



"İfade vermeyeceğimi de beyan ettim"



TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Bakırköy Adliyesi çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, şöyle konuştu:



"Sabah 09.00'da evime gelen ekipler tarafından gözaltına alındım. Bugün talimatla duruşmam vardı ancak ifade vermeyeceğimizi de beyan etmiştik daha önce. Duruşmaya gelmeyeceğimi zaten biliyorlardı. Gözaltına alınıp adliyeye getirildim, mahkeme huzuruna çıkarıldım. Ancak sordukları sorulara cevap vermedim. İfade vermeyeceğimi de beyan ettim. Bunun bir hukuksuzluk olduğunu özellikle belirttim. Bugün yapılan gözaltıların, aynı zamanda milletvekillerinin tutuklanmasının siyasi bir karar olduğunu ifade ettim. Şu anda 12 milletvekilimizin cezaevinde hukuksuz şekilde yattığını da söyledim. Ayrıca şunu hatırlattım mahkeme başkanına, ben TBMM'yi yöneten iki kadından biriyim. Ayşenur Bahçekapılı Almanya'da 10 gün önce emniyette tutuldu, iki saat gözaltında kaldı. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı 'Kimse benim Meclis Başkanvekilimi gözaltına alamaz.' dedi. Ancak bugün ben kendi ülkemizde gözaltına alındım. İfade vermediğim için de mahkeme muhtemelen davayı tekrar Iğdır'a gönderecek çünkü talimatla gelen bir dava. Dolayısıyla geri gönderdiler sanırım."



Emniyetten açıklama



Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Pervin Buldan'ın gözaltına alındığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Açıklamada, "Iğdır Ağır Ceza Mahkemesinin talimatı gereği Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesince Pervin Buldan hakkında çıkartılan zorla getirilme kararı bugün saat 08.50'de kendisine ait ikamette tebliğ edilmiş, herhangi bir gözaltı işlemi yapılmamış olup, avukatı ile kendisine ait araçla mahkemeye intikal etmiştir." denildi.