Peru'da 15 Bin Çocuk Risk Altında

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Peru'da meydana gelen sellerden dolayı binlerce çocuğun yetersiz beslenme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.



UNICEF'in Peru Temsilcisi Maria Luisa Fornara, ülkenin sellerden en çok etkilenen bölgelerinde 2 yaşından küçük yaklaşık 15 bin çocuğun yeterli gıda, temiz su ve sağlıklı yaşam koşullarına erişim sağlayamadığını belirtti.



Sellerin en çok zarar verdiği kuzey bölgelerde evsiz kalan ailelerin çadırlarda yaşadıklarına işaret eden Fornara, bu durumlarda sıkça ortaya çıkan solunum yolları ve bağırsak hastalıklarından en çok etkilenenlerin yine çocuklar olacağını kaydetti.



Peru'da çocukların yaklaşık yüzde 15'in yetersiz beslendiğini, bu oranın sellerden etkilenen alanlarda yüzde 20'yi bulduğunu ifade eden Fornara, "Çocuklar, akut yetersiz beslenme ile karşı kaşıya kalabilir ve biz bunu engellemeliyiz." dedi.



Büyük Okyanus'un doğusunda yüzey sıcaklığının artması sonucu meydana gelen şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 106 kişi yaşamını yitirmiş, çok sayıda insan evsiz kalmıştı.



Ülkede ocak ayı sonunda başkent Lima başta olmak üzere Arequipa, Huancavelica ve Ica kentlerinde acil durum ilan edilmişti.