Pertek, Hozat ve Çemişgezek'in Çöpleri, Elazığ'da Enerjiye Dönüştürülecek

Çemişgezek, Pertek ve Hozat'ın ilçelerinin katı atıklarının Elazığ Belediyesi Çöteli Katı Atık Düzenli Depolama sahasına nakledilerek, enerjiye dönüştürülmesine ilişkin 'Katı Atık Bertarafı Protokolü', Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz ve kardeş Belediye Pertek Belediye Başkanı Recai Vural arasında imzalandı.

BAŞKAN YANILMAZ: "ÇEVRE, BİZE DEDELERİMİZDEN MİRAS DEĞİL, TORUNLARIMIZIN EMANETİDİR"

Protokol imza töreninde konuşan Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, çevresel yatırımlar açısından önemli bir protokole imza attıklarını belirterek, "Çemişgezek, Hozat ve Pertek ilçelerinin de katı atıklarını Çöteli Katı Atık Toplama ve Bertaraf Tesisi'nde enerjiye dönüştüreceğiz. Daha önce Keban ilçemizin de katı atıklarının bertarafı ve enerjiye dönüşümüne ilişkin protokolü imzalamıştık. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Elazığ Belediyesi olarak sadece Elazığ'ın değil, ilçe ve kardeş ilçelerimizin de geleceğe daha güzel bir çevre bırakmaları için elimizden geleni yapıyoruz. Biz hem Elazığ'da hem de yakın çevremizde, çevreci bir belediyecilik anlayışıyla çalışıyoruz. İnanıyoruz ki çevre bize dedelerimizden miras değil, torunlarımızın emanetidir. O emaneti en iyi şekilde koruyacağız, kollayacağız ve onlara teslim edeceğiz. Ben Pertek Belediye Başkanı Recai Vural'a bu konudaki katkısı ve hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendisi aynı zamanda Hozat, Pertek ve Çemişgezek ilçelerinin, Katı Atık Yönetim Birliği Başkanıdır. İmzaladığımız protokol, Pertek, Hozat, Çemişgezek ve Elazığ'a hayırlı uğurlu olsun" dedi.

İlçelerinin daha temiz ve daha sağlıklı olabilmesi adına hayata geçirilen bu projede, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz'ın desteğinin ve katkılarının çok fazla olduğunu belirten, Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, "Yaptığımız girişimler neticesinde ilçemizin katı atıklardan kurtulup daha temiz bir Pertek olabilmesi için, önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Pertek Belediye Başkanı ve Çemişgezek, Hozat, Pertek Katı Atık Yönetimi Birliği Başkanı olarak bu görevi üstlenmiş bulunuyorum. Bu ilçelerimizin katı atıklarının bertarafı ve enerjiye dönüşümüne ilişkin imzaladığımız bu protokolden dolayı, Kardeş Belediye Başkanımız Sayın Mücahit Yanılmaz'a, teşekkür ediyorum" diye konuştu.

