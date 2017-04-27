Pertek Belediyesinin Sağlık Hizmetleri

Pertek Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında ilçedeki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşların Elazığ'daki bir hastanede ücretsiz muayene olacağı bildirildi.



Pertek Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Elazığ Medical Park Hastanesiyle yapılan protokol çerçevesinde haftada bir gün ilçedeki ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşların ücretsiz muayene olacağı belirtildi.



Açıklamada, "Belediyemizce yapılan anlaşma neticesinde, ilçemizde ikamet eden ihtiyaç sahibi, yaşlı ve engelli vatandaşlarımız haftada belirlenecek bir günde Elazığ Medical Park Hastanesinde ücretsiz olarak muayene olacaktır. Elazığ'a gidiş ve gelişleri ise belediyemizce sağlanacaktır. İlgililerin belediyemize müracaatları gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.