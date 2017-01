Personal Shopper: Drama mı Fantezi mi Yoksa Polisiye Mi?

Yönetmen Olivier Assayas, Twilight serisinin ünlü Amerikalı yıldızı Kristen Steward ile ikinci kez bir araya geliyor. Daha önce 2014 yılında Sils Maria filminde Fransız oyuncu Juliette Binoche ve yönetmen Olivier Assayas ile çalışan Kristen Steward, bu kez Personel Shopper ile karşımızda… Bu film drama, fantezi ve polisiye gibi türlerini birleştiren ilginç bir yapım.



Olivier Assayas, Yönetmen: "Filmde kendisini yeniden toparlamaya çalışan, birinin ölümünden sonra hayata yeniden tutunmaya uğraşan bir karakteri anlatmak istedim. Kendimi tıpkı ressam gibi hissettim. Onlar resim yapmak için farklı renkler kullanırlar. Kendimi kolaj çalışması yapıyor gibi hissettim. Kullandığım tüm yöntemler, seyirciye ne anlatmak istediğimi en iyi şekilde aktarıyordu."



BTS shot of the dream team, Kristen Stewart & Olivier Assayas, on the set of #PersonalShopper https: //t.co/CRJhYYs5Sb pic.twitter.com/D4EoA1FI8U— Rad (@queennn94) January 15, 2017



Personel Shopper filminde Paris'teki moda sektöründe ünlenen Maureen'in hikayesine konuk oluyoruz. Maureen'in kardeşi ölmüştür ve bu onun hayatını derinden etkilemiştir. Maureen, kardeşinin kendisine gelecekten bir işaret göndereceğine inanmaktadır.



Olivier Assayas, Yönetmen: "Filmde yalnız birinin hayatını görüyoruz. İletişim kurabilen ancak orada olmayan biri… Maureen'in erkek arkadaşı Umman Sultanlığı'nda çalışıp yaşamaktadır ve ancak internet üzerinden iletişim kurabilirler. O da kafasını dağıtmak için internetle vakit geçirir."



Herkesle iletişimde olan Maureen aslında hep yalnızdır. Ancak kim olduğunu bilmediği birinden gelmeye başlayan mesajlar onun hayatını şekillendirir. O bu mesajları kardeşinin gönderdiğini düşünmektedir. Kristen Stewart filmdeki rolünün hakkını fazlasıyla veriyor.



Olivier Assayas, Yönetmen: "Filmi ondan ilham alarak yaptım. Başka bir deyişle o, filmdeki karaktere ilham kaynağı oldu diyebilirim. Ayrıca Kristen olmasaydı, bu film projesine başlamaya cesaret edemezdim. Bu çok sıra dışı ve görünmez bir hikaye… Birçok soyut kavramı elle tutulabilir hale getirmek zorundaydım. Eğer elimde inandırıcı, fiziksel olarak güçlü ve elindeki tüm malzemeyi gerçekliğe dönüştürebilen bir oyuncu olmasaydı, sanırım bu filmi hayata geçiremezdim."



Film 2016 yılında Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü aldı.



Auteur: euronews-tr



Tags: Polisiye fantezi Shopper: Personal Drama Moda yoksa Sinema polisiye Cannes Film Festivali Gepost: 16 januari 2017