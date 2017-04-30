Perre Antik Kentine Ziyaretçi İlgisi

Adıyaman'da bulunan ve tarihi Kommagene Krallığı'nın beş büyük kentinden biri olan Perre Antik Kenti, havaların da ısınmasıyla vatandaşlardan ilgi görüyor.



Perre Antik Kenti, turizm sezonun açılmasıyla birlikte Adıyamanlıların yanı sıra çevre illerden de ziyaretçilerini ağırlıyor.



Birçok kaya mezarı ve mozaiklerin bulunduğu antik kent, güzelliğiyle görenleri adeta büyülüyor.



Kenti gezen turistlerden Mahmut Zafer Altan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gezi amacıyla Adıyaman'a geldiklerini, antik kentin görülmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.



Adıyaman'da çok sayıda gezilebilecek yer olduğunu anlatan Altan, "Perre antik kentini çok beğendik. Gezip görmeye değer bir yer. Bölgede gezilecek çok yer var, burası da onlardan biriydi. İnsanları da sıcak kanlı. Adıyaman'ı gezi amaçlı düşünenler için tavsiye ederim." dedi.



Perre Antik Kenti



Adıyaman merkeze bağlı Örenli (Pirin) Mahallesi sınırlarında yer alan antik kent, Kommagene Krallığı'nın beş büyük antik kentinden birisi.



Antik Roma kaynaklarında suyunun güzelliğinden bahsedilen kentin kervanlar, yolcular ve ordular tarafından dinlenme yeri olarak kullanıldığı anlatılıyor.



Bahsedilen suyun aktığı Roma Çeşmesi halen kullanılabildiği antik kentte en çok dikkati çeken kalıntılar Örenli Mahallesi girişinde yer alan kaya mezarları. Kayalıklar içine oyularak yapılmış oda mezarlar da turistlerin ilgisini çekiyor.