Periyodik Muayeneye Gitmeyenler Ceza Alacak

Muş Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, periyodik muayene müracaatında bulunmayanlara bin 835 lira idari para cezası uygulanacağını bildirdi.



Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 3 bin 516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre her türlü ölçü ve ölçü aletlerinin kamu yararına uygun olarak kullanımının sağlanılması gerektiği belirtilerek, periyodik muayene müracaatında bulunmayanlara bin 835 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.



28 Şubat Salı günü mesai bitimine kadar başvuruların alınacağına dikkat çekilen açıklamada şu ifadelere yer aldı:



"2 yıllık damga süresini doldurmuş hassas kütle ölçüleri, 5 kilogramdan yukarı kütle ölçüleri, hassas mekanik ve elektronik tartı aletleri, okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağımlı çalışabilme özelliğine sahip elektronik tartı aletleri, maksimum kapasitesi 2 bin kilogramdan fazla olan tartı aletleri, hububat muayene aletleri, demiryolu yük ve sarnıçlı vagonları, taksimetre, naklimetre, akaryakıt ölçek ve sayaçları ile likit petrol gazı sayaçlarını bulunduran kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüklerine başvuracak.



Belediye ölçüler ve ayar memurluklarına gidilecek



2 yıllık damga süresini doldurmuş uzunluk ölçüleri (tek parçalı ağaç metreler), akıcı maddeler için hacim ölçüleri, kuru taneli maddeler için hacim ölçüleri, 5 kilograma kadar hassas olmayan kütle ölçüleri, yay ve elektronik tertibatı bulunmayan maksimum kapasitesi 2 bin kilograma kadar mekanik tartı aletlerinden, masa terazileri, asma teraziler, tek kollu kantarlar, ibreli teraziler ile maksimum kapasitesi 2 kilograma kadar elektronik tartı aletlerini bulunduran kişi ve kuruluşların, ölçüler ve ayar yönünden bağlı bulundukları grup merkezi belediye ölçüler ve ayar memurluklarına başvuracak."