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Yaş Sınırı: 8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





8 yaş ve üstü seyircilerimizin izlemesi tavsiye edilir.





Detaylar :



İl : Bursa



İlce : Osmangazi



Mekan : Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Merinos Parkı



Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Periyodik Konser



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır