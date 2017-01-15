Perisgop Nedir?

Perisgop Müşteri İlişkileri Yöneticisi Umut Özbağcı, firmanın sektördeki yerini Wise TV'ye anlattı.



Özbağcı, "Perisgop, perisgop.com.tr üzerinden hizmet veren tamamen online bulut tabanlı bir iş sağlığı ve güvenliği yazılımı. Bu sürecin içine dahil olan iş yeri hekimleri, isg uzmanları, osgb ve şirketlerin insan kaynakları ve yönetim departmanları için ortak olarak isg süreçlerini denetleyebilecekleri ve izleyebilecekleri online bir platform" diyerek hem yasal süreçlerin hem de teknik süreçlerin bu uygulama üzerinden yürütebildiğini belirtti.