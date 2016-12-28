Periscope'ta Dehşet" Sanıklarına En Az 43 Yıl Hapis İstemiyle Dava

* BİRİ, BAYGIN HALDEKİ KADINLA İLİŞKİYE GİRMİŞ, POLİS ARKADAŞI KAYDEDİP CANLI YAYIN PROGRAMINDAN CANLI YAYINLAMIŞ.



Görüntüleri izleyenler polis ve savcılığa ihbar yağdırdı. Soruşturma başlatıldı kimlikler belirlendi;



İlişkiye giren kuaför E.A'nın "Nitelikli cinsel saldırı" dan en az 18 yıl, bu sırada işlediği diğer suçlardan da 26 yıla kadar; ona yardım eden polisin "Cinsel saldırıya yardım etme" suçundan en az 9 yıl, diğer suçlardan da 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Arzu KAYA, İstanbul DHA



Canlı yayın uygulaması 'periscope'da baygın haldeki kadınla cinsel ilişki görüntülerinin yayınlanması nedeniyle yürütülen soruşturma tamamlandı. İlişkiye giren kuaför ve görüntüyü kaydettiği ifade edilen polis memuru hakkında dava açıldı.



ARALARINDA İLİŞKİ YAŞANDIĞINI SÖYLEDİ



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay şu şekilde gerçekleşti. 34 yaşındaki mağdur kadın G.Y. ile şüphelilerden 30 yaşındaki kuaför E.A. olay tarihinden önce bir süre arkadaşlık kurdu. Olay günü olan 5 Eylül 2015 günü ikili eve gitti ve E.A'nın ev arkadaşı 25 yaşındaki polis memuru N.O.K.'nın da evde bulunduğu sırada birlikte alkol almaya başladılar. Salonda uyuyakalan kadın sabah uyandığında üzerinde giysilerinin olmaması üzerine şüpheli E.A.'ya durumu sordu ve E.A. kendisine aralarında cinsel ilişki yaşandığını söyledi.



İLİŞKİYİ CANLI YAYINLADILAR...



Yaşanan ilişkinin bir diğer şüpheli N.O.K. tarafından kameraya alındığı ifade edilen iddianamede, bu görüntülerin sosyal medya aracılığı ile video yayını yapmaya yarayan pericope isimli sosyal paylaşım platformundan E.A.'nın kullandığı kullanıcı adıyla canlı olarak yayın yapıldığı belirtildi.



İNSANLAR OLAYI İHBAR ETTİ



Görüntünün çözümüne ilişkin bilirkişi raporuna göre mağdurun aldığı alkol etkisi altında beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak bir halde olduğu kaydedilen iddianamede, mağdura E.A. tarafından nitelikli cinsel saldırı yapıldığı ve hürriyetinden yoksun kıldığı anlatıldı. Diğer şüpheli N.O.K.'nın da bu eylemlere yardım eden konumunda iştirak ettiği ve iki şüphelinin de cinsel ilişki anlarına dair görüntüleri kayda alıp sosyal medya üzerinden bu görüntüleri hukuka aykırı olarak yayınladığı belirtilen iddianamede, görüntüleri izleyen insanların olayı ihbar ettiği ve ihbar sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde olayın aydınlatıldığı kaydedildi.



MAĞDUR ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ...



Şüphelilerin savunmalarında suçlamaları kabul etmediği, mağdurun olayı önce net bir şekilde anlatarak şikayetçi olduğu sonrasında da şikayetinden vazgeçtiği anlatılan iddianamede, mağdurun şüphelileri suçtan kurtarmaya yönelik davranış içine girdiği aktarıldı.



3 SUÇTAN DAVA AÇILDI



İlişkiye girdiği ifade edilen kuaför E.A. hakkında "Nitelikli cinsel saldırı" suçundan 18 yıldan az olmamak üzere ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile"Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından toplamda 8 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İlişkiyi kaydettiği belirtilen polis memuru N.O.K. hakkında ise "Nitelikli cinsel saldırı suçuna yardım etme" suçundan 9 yıldan az olmamak üzere ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ile"Özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından toplamda 8 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Olaya ilişkin soruşturma, görüntülerin canlı yayın uygulaması 'periscope'da 5 Eylül 2016 günü yayınlanması ile başladı. Görüntülere ilişkin savcılığa yapılan çok sayıda ihbar üzerine yapılan geniş çaplı soruşturma sonucunda şüpheliler ve mağdurun kimlikleri tespit edildi. Şüpheliler "Nitelikli cinsel saldırı", "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından somut deliller olduğu belirterek geçtiğimiz ay tutuklandı. Yaklaşık 20 gün cezaevinde kalan şüpheliler soruşturma aşamasında avukatlarının itirazı üzerine tahliye edildi.