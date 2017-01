Perinçek: Diyarbakır'ı Türkiye'nin Yıldızı Yapacağız

VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Amerika ve İsrail'in Diyarbakır'ı, 'Büyük Ortadoğu Projesi' kapsamında yıldız yapmaya çalıştığını iddia ederek, "Bu topraklarda ikinci bir İsrail devleti kuracaklarını hayal etmişlerdi. Artık rüyadan uyanmış olmalılar. Şimdi asıl gerçekçi program ve plan hayata geçirilecektir: Diyarbakır'ı Türkiyemizin yıldızı yapacağız" dedi.



Partisinin, bir otelde yapılan kongresine katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, burada yaptığı konuşmada çeşitli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin millet ve devlet olarak birliği, bu topraklara ayak basan herkes için yaşam sorunu olduğunu belirten Perinçek, "Solucan ya da yılan değiliz, bölünerek yaşamamız olanaklı değil. Solucanlar ve yılanlar, zora geldiler mi vücutlarının bir kısmını bırakır ve yaşamaya devam ederler. Bizim için böyle bir seçenek yok. Türkiye halkı, ırmağın içine karışan dereler gibidir. O dereleri artık ırmağın içinde birbirinden ayırmazsınız. Her damla birbirine karışmıştır, kaynaşmıştır, bir olmuştur. İşte biz öyleyiz ve bir ırmak gibi geleceğe akıyoruz. Van'dan Edirne'ye kadar bir vatan olmuşuz, bir millet olmuşuz. Binlerce yıllık bir tarihsel süreçtir bu. Toprağın altında şehitler, boyunlarındaki künyeleriyle birbirine sarılarak yatmaktadır. ve toprağın üstündekiler de boyunlarındaki künyelerle aynı acıları, aynı sevinçleri, aynı umutları paylaşmaktadırlar. Kimisinin künyesinde Kastamonu yazıyor, kimisinin künyesinde Bitlis yazıyor. Ama hepimizin künyesi Türkiye'dir. Aslımız, neslimiz Türkiye'dir" dedi.



"HALA TÜRKİYE'Yİ BÖLEBİLİR MİYİZ? İDDİASI İÇİNDELER"



Türkiye'yi bilmeyenlerin 30 yıldan beri ülkeyi, "bölebilir miyiz?" diye çeşitli oyunları sahnelediğini ifade eden Perinçek, "Bu dediklerimiz son 30 yılda bir kez daha sınandı. Türkiye'yi bilmeyenler bir kez daha denediler, 'bölebilir miyiz' diye. Dünyanın en büyük silahlı gücü olan ABD ve İsrail, 'hala Türkiye'yi bölebilir miyim' iddiası içindedirler. Ama görülmüştür: Bölemediler ve bölemezler. Bunun nedenlerini araştırmaları ve öğrenmeleri, onların da iyiliğinedir. Birincisi, Türkiye bir imparatorluklar coğrafyası. Bu topraklarda büyük devlet geleneği var, güçlü ordu mirası var, toplumun bir arada yaşama kültürü var. Çeşitli kavimleri kaynaştıran ve birbirine bağlayan bir örgütlenme birikimi ve kültür mirası var. ve o insanların üretmesi için bir güvenlik geleneği var. İkincisi, o büyük miras devrimlerle perçinlenmiş. 1876, 1908, 1920 devrimlerinin önder kadrolarına bakınız. Orada bu topraklarda yaşayan her insanı göreceksiniz. ve bu toprakların bütün insanlarını kucaklayan bir Milliyetçilik göreceksiniz. Buna Büyük Millet Milliyetçiliği de diyebilirsiniz. Büyük Devrimci Önder Atatürk, bu olguyu çok özlü bir deyişle dile getirmiş ve Medeni Bilgiler kitabına kendi eliyle yazmıştır: 'Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk milleti denir" diye konuştu.



ÜLKE DIŞINDAKİ TÜRK VE KÜRTLER



Asya ikliminin Türkiye'de yaşayan herkesi ülke dışındaki Türk ve Kürtlerle birleştirdiğini kaydeden Perinçek, şöyle konuştu:



"Asya iklimi, bizi kardeş Arap, Fars, Rus, Çin halklarıyla birleştirmek yanında, ülkemiz dışındaki Türklerimizle ve Kürtlerimizle de birleştiriyor. Biz Türkiye olarak yükselen Asya uygarlığının her ülkesinde kaynaştırıcı ve birleştirici olanaklarımızla da eşsiz bir konumdayız. Türkiye'de birlikten yana olduğumuz gibi, komşu topraklarda, Rusya'da, Çin'de ve Asya'nın her ülkesinde birlikten ve barıştan yanayız. Şimdi artık yaralarımızı sarma, yaşam koşullarımızı düzeltme ve üretme zamanına giriyoruz. Türkiye, önündeki ekonomik sarsıntıları milli direnme ekonomisiyle aşacak. Burada Güneydoğu ve Doğu illerimiz, her açıdan belirleyici önem taşıyor."



"MERKEZDE VE HER YERDE HALKIN HÜKÜMETİ"



Tüm bunları başarmak adına Ankara'da ve ülkenin her köşesinde halkın yönetimini oluşturmak gerekliliğini savunan Perinçek, "Bütün bunları başarmak için, milletçe Ankara'da hükümet olmak ve Türkiyemizin her köşesinde halkın yönetimini oluşturmak ve hayata geçirmek öncelikli görevdir. Bir zamanlar ABD'nin ve İsrail'in dayattığı bir program vardı. 'Diyarbakır'ı BOP'un yıldızı yapacağız' diyorlardı. Bu topraklarda İkinci bir İsrail devleti kuracaklarını hayal etmişlerdi. Artık rüyadan uyanmış olmalılar. Onların iddiası, bir kez daha bu topraklara gömülmüştür. Şimdi bu toprakların insanlarının umutları gündemdedir, kardeşlik yürürlüktedir, emekler ateşlenecektir. Şimdi asıl gerçekçi program ve plan hayata geçirilecektir: Diyarbakır'ı Türkiyemizin yıldızı yapacağız" diye konuştu.



