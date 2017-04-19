VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "AKP yönetimi kamplaşmayı tahrik eden tutumlara son vermelidir. CHP yönetimi, PKK'nın sokak çağrılarına, YSK'nın kararını tanımayacakları gibi sokağa davetleri kışkırtan tavırlarla destek olmamalıdır. CHP yönetimi HDP'den elini kolunu çekmelidir" dedi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul il başkanlığında bir basın toplantısı düzenledi. Referandum sonuçlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Perinçek, şunları söyledi:



"Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu halk oylaması sonuçlarını iki yüzyıllık tarihimize karşı hesaplaşma olarak nitelemesi, ilan etmesi çok talihsiz, çok sorumsuz bir açıklama. Bu tam da sokak çağrıları yapan PKK'nın işine yaramaktadır. ve PKK'nın sokağa dökülme çağrıları için elverişli bir zemin yaratmaktadır. Bu 200 yıllık tarih nedir? Bu 200 yıllık arkamızdaki tarih Türkiye'nin istiklal mücadeleleri tarihidir, hürriyet mücadeleleri tarihidir, çağdaşlaşma tarihidir; laikleşme, kadın erkek eşitliği tarihidir ve Türk milliyetçiliğinin tarihidir. Özellikle buradan Devlet Bahçeli'nin de dikkatine sunuyorum. 200 yıllık hesaplaşma ne? Özeti bunun Türk milliyetçiliğiyle hesaplaşmadır. Türkiye'nin devrim tarihi ile, cumhuriyet tarihi ile, cumhuriyeti yaratan tarih ile hesaplaşmadır. O bakımdan Sayın Cumhurbaşkanı'nın da bu tür Türkiye'de kamplaşma yaratan ve iç kavgayı ateşleyecek tutumlardan uzak durmasını Türk milleti olarak bekliyoruz."



"CHP YÖNETİMİ HDP'DEN ELİNİ KOLUNU ÇEKMELİDİR"



Perinçek, "AKP yönetimi kamplaşmayı tahrik eden tutumlara son vermelidir. CHP yönetimi, PKK'nın sokak çağrılarına, YSK'nın kararını tanımayacakları gibi sokağa davetleri kışkırtan tavırlarla destek olmamalıdır. CHP yönetimi HDP'den elini kolunu çekmelidir" ifadesini kullandı.



"BU TEŞEKKÜRDEN BİZ MEMNUN OLMADIK"



Doğu Perinçek, açıklamalarının ardından bir gazetecinin, dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında referandumda kendilerine destek veren partilere teşekkür etmesini hatırlatması üzerine şunları kaydetti:



"Mehmeti, polisi vuran, milleti vuran, Türkiye ekonomisini ağır sorunlarla karşı karşıya bırakan bu terör örgütleriyle ve terör örgütlerinin uzantılarıyla işbirliğine, teşekküre artık son verilmeli. Bu Türkiye'nin çok önemli bir meselesidir. CHP'nin de sanıyorum çok önemli bir meselesi olması gerekir. Türkiye'nin meselesi olduğu için. Onun için bu teşekkürden biz memnun olmadık. O listede olmak istemiyoruz. PKK'nın, HDP'nin bulunduğu bir yerde, onların yakınında, yanında biz yokuz ve herhangi birisinin de bizi o listelere koymasından hiçbir şekilde hoşnut değiliz" - İstanbul