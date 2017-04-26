Periler Lider Bitirdi

Tofaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu geriden gelerek 19-19 eşitlikle geçen Büyükşehir'in Perileri maçın ikinci periyodunda pota altında etkisini sürdüremeyince soyunma odasına 28-29 geride girdi.

İkinci yarıdan itibaren sert savunmasıyla rakibi durdurmayı bilen Bursa temsilcisi oyuna iyice ağırlığını hissettirdi ve üçüncü periyodu 49-41 ile önde geçerken maçı da 68-51 kazanmayı bildi.

Bu sonuçla eleme grubunu yenilgisiz lider tamamlayan Bursa temsilcisi adını 15-20 mayıs tarihlerinde Adana'da oynanacak olan play-off'a yazdırdı.

Vardar'dan Tebrik

Tofaş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı İlhan Satık, Basketbol Şube Sorumlusu Cemal Vardar, Voleybol Baş Antrenörü Jan De Brandt ile Kulüp İdari Menajeri Sabri Can tribünden takip etti. Maçın ardından da Basketbol Şube Sorumlusu Cemal Vardar sporcuları ve teknik heyeti alınan galibiyet ve namağlup liderliğinden dolayı tebrik etti.