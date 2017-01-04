Peribacalarını Sis Kapladı

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da, sabah saatlerinde etkili olan sis, farklı görüntüler oluşturdu.



Göreme ve Uçhisar beldelerindeki vadilerde, sis tabakası altında kalan peribacaları ilginç görüntüsüyle dikkat çekti. Bölgede sıcak hava balonuna binen yerli ve yabancı turistler, Kapadokya'da sisle ortaya çıkan manzarayı izleme imkanı buldu.





Her mevsim farklı güzellikte görüntülere ev sahipliği yapan bölgede, sabah saatlerinde sıfırın altında 10 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının öğleden sonra artması bekleniyor.