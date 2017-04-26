Performans Videoları 3 Haftada 88 Bin Saat İzlendi

fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışmasındaki performans videoları 3 haftada 88 bin saat izlendi.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre Türkiye'nin en uzun süreli gençlik etkinliği olan ve 20 yıldır aralıksız sürdürülen "Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu" unvanına sahip fizy 20. Liseler Arası Müzik Yarışmasının finalleri Bostancı Gösteri Merkezinde yapıldı.



Söz konusu yarışmanın performans videoları 3 hafta süre içerisinde 2,4 milyon kez izlendi.



Performansları izleyen tekil kullanıcı sayısı 1,6 milyon kişi oldu. 3 haftada toplam 88 bin 28 saat 16 dakika LMY videoları izlenirken kullanılan data 66.4 TB oldu.



Türkiye'nin en köklü gençlik organizasyonu fizy Liseler Arası Müzik Yarışması platformu 2 ayda toplamda 1 milyon 204 bin 440 kişi tarafından ziyaret edildi. Yarışmanın performans videolarına verilen oy sayısı 214 bin 245, oy veren tekil kullanıcı sayısı ise 169 bin 636 oldu.