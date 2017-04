Eğitim Vaadi: 5 hafta boyunca toplamda 5 gün sürecek eğitimin ardından bir girişimin ya da kurumsal bir şirketin dijital pazarlama araçlarına ve stratejilerine hakim olacaksınız.



Tezgahçılar Okul Performans ve Büyüme Odaklı Dijital Pazarlama Sınıfı'nı gururla sunar!



Sektörün en iyi isimleri, harika eğitim!



Benzerini bulamayacağınız, sadece dijital pazarlama demeye dilimizin gitmediği, hayallerinizi gerçekleştirebilecek bir eğitimden bahsediyoruz! Sıfırdan başlayıp, temelini kendiniz kurduğunuz firmanızın veya çalıştığınız büyük şirketin dijital pazarlama stratejilerini ve yöntemlerini öğrenecek; AdWords, Facebook ve SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) süreçlerine hakim olacak; e-ticaret öğreneceksiniz.



Eğitimin her aşamasında alanlarının en değerli ve uzman isimleriyle beraber olacak; her şeyi en doğru isimlerden öğreneceksiniz.



1. Hafta (27 Nisan Perşembe, 19: 45-22: 00)



Performans Pazarlama Stratejilerinin Belirlenmesi ve Uygulanması



Eğitimin ilk haftasında en temelden başlıyoruz!



Atölye yürütücüsü görevini üstlenen, dijital pazarlama alanındaki bilgisiyle bizleri büyüleyen değerli eğitmenimiz Arda Mendeş ve şu an ebebek'te Dijital Pazarlama Müdürü olarak çalışan Zafer Kavaklı'dan bir dijital pazarlama stratejisinin nasıl oluşturulacağını tüm detayları ile dinleyeceğiz.







Performans pazarlama stratejisi belirlenirken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?





Hedefler en doğru şekilde nasıl konur?





Alınacak aksiyonlar nasıl belirlenir?





Belirlediğiniz stratejilerin uygulama aşamasında yapılması gerekenler nedir?





Peki asla yapılmaması gerekenler?



Konumuz özetle bunlar.



2. Hafta (4 Mayıs Perşembe, 19: 45-22: 00)



Yurt İçi ve Yurt Dışı Büyüme Stratejilerinin Belirlenmesi



İkinci hafta konumuz büyüme!



Arda Mendeş'e Modanisa'nın başarılı Dijital Pazarlama Müdürü Hüseyin Tamalı eşlik edecek ve ilk hafta temelini attığımız dijital pazarlama stratejilerinin üzerine hem yurt içi hem de yurt dışında ivmeli bir büyüme gerçekleştirebilmek adına ne gibi büyüme stratejileri belirleyebileceğinizi konuşacak.



Hangi dijital pazarlama kanallarını nasıl konumlandırdığınızda işiniz için en verimli sonucu alırız?



Sektörün uzman isimlerinden paha biçilemez öngörüler almaya hazır olun!



3. Hafta (11 Mayıs Perşembe, 19: 45-22: 00)



Markanın Ruhu ve Hikayesi



Üçüncü haftamızda strateji kısmına ufak bir ara vererek kreatif tarafa odaklanıyoruz. Tezgahçılar ve bikafalar.com kurucularından Bora Öğünç, bir markaya ruhunu vermekten ve onun internette anlatacağı hikayeyi oluşturmaktan bahsedecek.







Markanıza şahane fikirler bulmak için kendinizi, ekibinizi nasıl kışkırtabilirsiniz?





Doğru bir sosyal medya/içerik düzeni nasıl oluşturulur?





"Wow denen fikir" nereden çıkar?



Konumuz bunlar!



4. Hafta (18 Mayıs Perşembe, 19: 45-22: 00)



SEO Süreçlerinde Doğru Düşünme ve Aksiyon



Eğitimin dördüncü haftasında konumuz arama motoru optimizasyonu.



Hızlı kazanım elde etmek ve kararlarınızın çıktılarını ölçümleyebilmek adına işinizdeki SEO süreçlerini nasıl planlayabileceğinizi Arda Mendeş'ten dinleyecek, uzun vadede başarıya ulaşmanızı sağlayacak doğru aksiyonları keşfedeceksiniz.



Eğitimde aynı zamanda ölçümleme tarafına ve SEO odağında ajans yönetimine değineceğiz.



5. Hafta (25 Mayıs Perşembe, 19: 45-22: 00)



Dijital Dönüşüm



Eğitimin son haftası Tezgahçılar Okul'un bu çok özel sınıfının neden benzerlerinden bambaşka olduğunu kanıtlar nitelikte geçecek!



Arda Mendeş ve DeFacto'nun Dijital Pazarlama Müdürü, sektörün sevilen ağabeyi Murat Dağlı'dan günümüz ve geleceğin pazarında dijitale doğru evrilen ticaret anlayışını dinleyecek; girişiminizi, firmanızı bu yeni şartlar altında parlatmak için atmanız gereken adımları öğreneceksiniz.



Özellikle online ve offline arasındaki sıkı ilişkiyi inceleyecek, bu çok özel oturumda öğrendiklerinizle planlarınıza yepyeni ve başarıya giden bir yol çizeceksiniz.



Eğitim ne zaman?



27 Nisan Perşembe günü başlayarak 5 hafta boyunca Perşembe akşamları 19: 45 ile 22: 00 arasında gerçekleşecek.



Kimler gelmeli?



Bu eğitim bütün girişimciler, kurumsal şirketlerin pazarlama departmanında çalışanlar, dijital pazarlama konusunda kendini geliştirmek isteyen herkes için uygundur.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Tezgahçılar



Mekan Adresi : Taksim Meydanı, Kazancı Yokuşu, Sağıroğlu Sokak, No16A



Başlangıç Saati : 27.04.2017 19: 45: 00



Bitiş Saati : 25.05.2017 22: 00: 00



Kategori : Performans ve Büyüme Odaklı Dijital Pazarlama Sınıfı



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır