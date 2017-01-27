Pereira, Galibiyetle Başladı

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira, yeni takımı 1860 Münih'in başında çıktığı ilk resmi karşılaşmada galibiyet sevinci yaşadı.



Almanya İkinci Futbol Ligi'nde sezonun ikinci yarısının ilk haftasındaki maçta 1860 Münih, sahasında Greuther Fürth ile karşılaştı.



Allianz Arena'da oynanan mücadele, ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi. 1860 Münih'in gollerini Ivica Olic ile Michael Liendl kaydetti. Konuk takımın tek golünü ise Türk futbolcu Serdar Dursun attı.



Portekizli teknik adamın devre arasında 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı 1860 Münih, aldığı bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti. Greuther Fürth ise 21 puanda kaldı.