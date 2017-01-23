Pereira'dan F.bahçe'deki Oyuncusuna Şok Suçlama!

Geçen sezon Fenerbahçe'ye kiralandıktan sonra sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir katkı sağlayamayan Lazar Markovic'e Vitor Pereira'dan eleştiri: "20'lerinin başında bir genç olarak milyonlar kazandı ve şimdi kendini geliştirmek için daha fazla çalışmıyor. Liverpool ile kontratı bittiğinde nereye gideceğini gerçekten çok merak ediyorum."

Portekiz basınına konuşan Pereira, "Markovic, inanılmaz yetenekli bir oyuncu ancak amacına odaklanması gerekiyor. 20'lerinin başında bir genç olarak milyonlar kazandı ve şimdi kendini geliştirmek için daha fazla çalışmıyor. Onunla Fenerbahçe'de konuşurken, gerçeklerin farkına varması ve daha fazla çalışması için uğraştım. Ancak, çalışmadı. Liverpool ile kontratı bittiğinde nereye gideceğini gerçekten çok merak ediyorum." ifadelerini kullandı.

Lazar Markovic'in Fenerbahçe'de de kötü bir sezon geçirdiğini anlatan Pereira, "Onun için her şey çok hızlı gelişti. Sakatlandı ama tekrar formunu yakalaması için çalışması gerekiyordu. Bir türlü iyileşemedi ve sakatlandıktan sonra ondan yararlanamadım." diyerek yorumunu noktaladı.

(Sporx)