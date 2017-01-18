Perde Bu Kez Vos26 İçin Açıldı

Tiyatro Akademi, 'Asiye nasıl kurtulur?' adlı tiyatro oyununu bu kez Vos26 Otomobil Kulübü yardım gönüllüleri için sahneledi. Gönüllülere destek için oynanan oyun büyük ilgi gördü. Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Vos26 Otomobil Kulübü yardım gönüllüleri, "Oyun sayesinde daha çok yüreğe dokunacak ve daha çok çocuğun yüzünü güldüreceğiz. Tiyatro Akademi oyuncularına ve tüm seyircilere böyle bir günde bizleri yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ederiz" dediler. - ESKİŞEHİR