Perakende Sektörüne Her Türlü Destek Verilecek"
Maliye Bakanı Ağbal, perakende sektörünün gelişmesi amacıyla her türlü desteğin sonuna kadar verileceğini söyledi.
Maliye Bakanı Ağbal, perakende sektörünün gelişmesi amacıyla her türlü desteğin sonuna kadar verileceğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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