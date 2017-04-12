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Perakende Sektörüne Her Türlü Destek Verilecek"
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Perakende Sektörüne Her Türlü Destek Verilecek"

Maliye Bakanı Ağbal, perakende sektörünün gelişmesi amacıyla her türlü desteğin sonuna kadar verileceğini söyledi.

Perakende Sektörüne Her Türlü Destek Verilecek

Maliye Bakanı Ağbal, perakende sektörünün gelişmesi amacıyla her türlü desteğin sonuna kadar verileceğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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