Perakende Matematiği ve Kpı'lar Workshop

Perakende Matematiği Eğitiminde, perakende sektöründe daha başarılı olmak isteyen katılımcılar iş hayatlarında karşılaşacakları sadece perakende sektörüne özgü metot, hesaplama ve terimleri öğreneceklerdir.



Türkiye'nin en dinamik sektörü olan perakende sektöründe verimlilik rasyolarını ölçme ve analiz etme, perakende şirketlerinin, özellikle satış ve pazarlama, ürün yönetimi, satın alma, tedarik ve lojistik, finans ve insan kaynakları departmanlarının temel yapı taşlarındandır.



Genel seviyedeki bu eğitim, perakende sektörü çalışanlarının çok sıklıkla karşılaştığı ve karşılaşacağı birçok konuda karar verme süreçlerini etkileyecek perakende sektörüne özgü terim, metot ve formüller içermektedir. Eğitim interaktif olup, vaka çalışması ve grup aktivitesi de içermektedir.



İçerik;



1. Türkiye ve Dünyada Perakende Sektörü



2. Temel Matematiksel ve Finansal Kavramlar











Paranın Zaman Değeri













Faiz Hesaplamaları (Basit, Bileşik, Efektif Faiz)













Bugünkü değer, Gelecek Değer (NPV, FV, IRR)













İskonto ve Anüite













Mali Tablolar (Gelir Tablosu, Bilanço, Nakit Akım vs.)













Finansal Analiz ve Rasyolar (Ort.Tahsilat, Borç Devir, Stok Devir, Finansal Uyarılar vs.)







3. Perakende Metrikleri ve Matematiği











Karlılık Göstergeleri (EBT, EBITDA, Brüt Kar, Net Kar vs.)













Satış Performans (LFL, M2 Verim, Sell-Through, Mark-up YTD, STD vs.)













Tedarik Zinciri Performans (GMROII, GMROF, OTB, Stok Devir, Stok Satış vs.)













Mağazalar Performans (Dönüşüm Oranı, Sepet, AU, ARP, Mark-down vs.)













Finansal Performans (C2C cycle, ROE, ROI, ROA, Analizler vs.)













OPEX Gider Performans ve Gider Yönetimi













Pazarlama Performans (Pazar Payı, Cüzdan Payı, Kampanya Dönüşüm vs.)













IK Performans (Personel Değişim, GMROL, FTE Satış, Optimum Personel vs)













Kurumsal Performans (Piyasa Değeri, Hisse Fiyatı, Hisse Başı Kar vs.)







4. Stok Finansı ve Yönetimi











Pareto Yaklaşımı













Finans Döngüsü













Etkin Stok Yönetimi













ABC Analizi













Güven Stoku ve Yeniden Sipariş Analizi







5. Grup Çalışması ve Örnek Uygulama











Gider Yönetimi Çalışması













Uygulamalı Şirket Analizi







Eğitim WEB Sayfası ve Detay İçerik



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Şişli



Mekan : Workhaus



Mekan Adresi : Büyükdere Cad. No: 257 Nurol Plaza 21/A Maslak, İstanbul



Başlangıç Saati : 29.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 18: 00: 00



Kategori : Perakende Matematiği ve KPI'lar WorkShop



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır