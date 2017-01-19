Perakende Güneşi 2016 Ödül Sahipleri Bir Araya Geldi

Perakende Güneşi Ödülleri'ni 2016 yılında almaya hak kazanan isimler bir araya geldi. Sektörün önde gelen şirketleri 2017 beklentilerini ve hedeflerini paylaştı.



Başarılı ve özgün çalışmalardan dolayı sektörün gelişimine katkıda bulunan kişi ve kurumlarının ödüllendirildiği sektörün prestijli ödüllerinden 'Perakende Güneşi Ödülleri'nin 2016 yılı ödül sahipleri Suat Soysal ve ATÜ Duty Free İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Şener Harputlu'nun ev sahipliğinde buluştu. Düzenlenen etkinliğe ödül sahiplerinden: Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi Tekin Acar (Tekin Acar Cosmetics Yönetim Kurulu Başkanı) Perakendeye Katkı Ödülü sahibi Kubilay Özerkan (Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü) ATÜ Özel Ödülü sahibi Tasarım Tomtom Sokakta / Tomtom Gardens adına Krea Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal ile Moda Tasarımcısı Bahar Korçan ve Manner İstanbul Tasarım Yönetimi Ayşegül Temel, En Başarılı Sosyal Medya Kullanımı Ödülü sahibi Altınyıldız Classics adına Özge Canevi (Altınyıldız Classics Kurumsal İletişim Yöneticisi) ve En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması Ödülü alan İpekyol/Ayaydın-Miroglio adına Yasemin Avcı (İpekyol/Ayaydın-Miroglio İK Direktörü) katıldı.



Toplantının açılış konuşmasında katılımcılara teşekkür eden Suat Soysal ödüllerle ilgili düşüncelerini ve perakende sektörünün 2017 öngörüsünü yapmaları için sözü ödül sahiplerine bıraktı. Soysal, toplantıda ayrıca Perakende Günleri'nin 17'inci organizasyonunun 29-30 Kasım 2017 tarihlerinde yapılacağını söyledi.



Perakende Güneşi Ödülleri'ne iki senedir destek vermekten mutlu olduklarını kaydeden ATÜ İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Pınar Şener Harputlu: "2016 herkes için zor bir yıl oldu. Bizim açımızdan 2015'ten farklı gelişti. 2017 yılında yeniden büyümeye başlayacağız ve 2015 başarısını yeniden elde etmeyi hedefliyoruz. ATÜ olarak 8 ülkede 22 havalimanında faaliyet sürdürüyoruz. Medine, Tunus ve ABD'de yeni işletmelerimiz oldu. Özellikle Tunus'ta 2 olan işletme sayımızı 7'ye çıkararak ülkedeki tüm havalimanlarında hizmet vermeye başladık. 2017'den umutluyuz ve bu yıl sonunda yüzde 15 oranında büyümeye erişmiş olmayı hedefliyoruz" dedi.



ATÜ Özel Ödülü alan Tasarım Tomtom Sokakta / Tomtom Gardens projesi adına toplantıya katılan Krea Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Kodal, "Vergiler, taksit koşullarındaki değişimler, artan döviz kurunun kira ve ithalata olan etkileri şüphesiz perakendeciye yansıyor. Perakendenin bütününü anlayıp ciro ve karlılığı arttırmak gerekiyor. Diyalog kanallarının açık olması lazım. Bu geçiş döneminde birbirimize destek olalım hepimiz aynı gemideyiz ve aynı mahallenin çocuğuyuz" şeklinde konuştu.



Perakende Güneşi Ödülleri'nde En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü sahibi Şok Marketler CEO'su Uğur Demirel ödüller ve 2017 beklentilerini yazılı olarak paylaştı. Uğur Demirel, "Şok marketler 2016 yılında en hızlı büyüyen perakendeci olma başarısını gösterdi. 2016 yılında bin yeni mağaza açtık, bin 600 mağazamızı yeniledik ve yıl sonunda toplam 4 bin mağazaya ulaştık. Böylelikle, 4 bin kişiye yeni istihdam oluşturduk. 23 yıldır hızlı tüketim ürünleri ve perakende sektörünün içerisindeyim. Bu süre zarfında hem üretim, hem satış, hem de perakende tarafında deneyimlerim oldu. Şunu gördüm ki başarı tek başına olmuyor, bu sektörde kişisel başarı yoktur, bu iş ekip işidir. Dolayısıyla bu ödülü almamızda katkısı olan bize her türlü imkanı ve desteği sağlayan, mensubu olmaktan onur duyduğum Yıldız Holding ailesine ve tabi ki 17 bin kişilik Şok ailesine de ayrıca bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" dedi.



2017 yılı beklentilerini de değinen Demirel, "Bu yıl da aynı şekilde büyüme ve istihdama katkı sağlayacağız ve yıl içerisinde bin yeni mağaza açarak yaklaşık 4 bin kişiye daha istihdam oluşturacağız" ifadelerini kullandı.



Perakendeye Katkı Ödülü'nün sahibi Metro Toptancı Market Türkiye Genel Müdürü Kubilay Özerkan konuşmasında coğrafi işaretli ürünlerin sürdürülebilirlik anlamında çok önemli olduğunu söyledi. Sürdürülebilir tarım projelerimizden biri olan Coğrafi İşaretler Ürünler Projesi'nin üçüncü yılını geride bıraktık. Amacımız bir yandan yok olma tehlikesi yaşayan ürünlere sahip çıkarken diğer yandan yerel üreticiyi eğitmek ve küresel rekabet gücünü arttırmak. Bugüne kadar Finike portakalı, Taşköprü sarımsağı, Denizli kale biberi, Giresun tombul fındığı gibi, 60 coğrafi işaretli ürün desteklendi. 12 bin 400'den fazla yerel üreticiye ulaşan Metro, coğrafi işaretli ürünlere ve yerel ürünleriyle dünyadaki diğer Metro mağazalarına ulaştırarak bu ürünlerin ihracatını son üç yılda 20 kat arttırarak 8 bin tona çıkardık.



Kadınların iş hayatında daha fazla yer almasına destek veren İlham Veren Kadınlarımız/İlham veren Şirket ve Ay-Mi Gelişim ve Yöneticilikte Mentorluk projeleriyle En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması Ödülü alan İpekyol/Ayaydın-Miroglio adına şirketin İK Direktörü Yasemin Avcı toplantıya katıldı. Avcı, "Ülkemizdeki iş gücünde kadınların oranı çok düşük. Yönetimde neden kadın yoktan ziyade iş hayatında üretimde kadınlar neden yok ile yola çıktık. Grubumuzdaki bin 700 çalışanın yüzde 85 gibi önemli bir çoğunluğu kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Büyükşehirler dışındaki iş yaşamına katılmak isteyen kadınlara ilham vermek istiyoruz. Bugüne kadar projemiz kapsamında 400 kişiye mentorlük yaptık. Yöneticiler ve çalışanları katkılarıyla 7 bin saat eğitim verdik. Bu süreci ölçümledik. Proje EMCC tarafından akredite edilen Türkiye'deki ilk mentor programı olma özelliği taşıyor. Bu bize organizasyonu daha fazla sahiplenmemize kültürümüzün bir parçası olmasını sağladı. Herkesin dahil olduğu ve keyif aldığımız bu projenin Perakende Güneşi ile taçlanması bizleri çok onurlandırdı" diye konuştu.



Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibi Tekin Acar Cosmetics Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Acar perakende sektörünün zor bir dönemden geçtiğine işaret etti. Acar, "Azalan turist sayısı nedeniyle karlılık oranları düşüyor. Geçtiğimiz yıl cirolarda yüzde 3 artış oldu ancak bu artışın arkasında yüzde 50 indirim göz ardı edilmemeli. Dolayısıyla karda ciddi bir düşüş var. Özellikle kozmetik açısında zor bir yılı geride bıraktık" dedi.



Perakende Güneşi Ödülleri'nde En Başarılı Sosyal Medya Kullanımı Ödülü sahibi olan Altınyıldız Classics adına şirketin Kurumsal İletişim Yöneticisi Özge Canevi toplantıya katıldı. Canevi, "Sosyal medya tüketiciye ulaşma anlamında önemli bir noktaya geldi. Bir erkek giyim markası olarak sosyal medya zor bir alan ancak işinizi aşkla sahiplenirseniz kreatif ve sürdürülebilir fikirler kendiliğinden geliyor. Örneğin; Anneler Günü'ne özel bir etkinlik yaptık ve insanlara annenin telefonunda ne olarak kayıtlısın diye sorduk. İnanılmaz bir etkileşim oldu. Çok farklı yanıtlar aldık. Oğluşum diye kaydedenlerin çoğunlukta olduğunu gördük. Hatta kendi aramızda projenin adı Oğluşum olarak kaldı" şeklinde konuştu.



Toplantıya katılamayan ancak değerlendirmelerini yazılı olarak ileten Perakendeye Katkı Ödülü sahibi Desa CEO'su Burak Celet, "2016 yılı ülkemiz için zor bir yıldı. Maliyetlerin son derece hızlı bir şekilde arttığı, tüketici güveninin olumsuz etkilendiği ve dolayısı ile perakendenin kar yılı değil ar yılı olarak yaklaştığı bir dönem yaşadık. Bu dönemde yeni yatırımlardan çok mevcut yatırımların verimliliğinin arttırılması, eski mağazaların yenilenmesi ve mağaza portföylerinin ve operasyonların gözden geçirilmesi gibi konulara konsantre olduk. 2017 yılında tabii ki 2016'dan daha umutluyuz. Yılın ilk gününe son derece acı bir haberle başlamamıza rağmen ülkemizde yaratılmak istenilen güvenlik sorunu algısının çözümüne yönelik atılan adımlar umut verici. Ayrıca son dönemde dış politikada yaşanan olumlu gelişmeler tüketimin önündeki bir takım engellerin hızla ortadan kalkacağı yönünde bizi cesaretlendiriyor" şeklinde sözlerini sonlandırdı. - İSTANBUL