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Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Tebliğinde Değişiklik
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Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Tebliğinde Değişiklik

Elektrik perakende satış fiyatının belirlenmesinde, faturalama, müşteri hizmetleri ve perakende satış hizmetleriyle aktif enerji maliyetleri de dikkate alınacak.

Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Tebliğinde Değişiklik

Elektrik perakende satış fiyatının belirlenmesinde, faturalama, müşteri hizmetleri ve perakende satış hizmetleriyle aktif enerji maliyetleri de dikkate alınacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Perakende Enerji Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Mevcut durumda perakende satış fiyatının belirlenmesinde, amortisman giderleri, işletme giderleri, enerji maliyetleriyle faaliyetin sürdürülebilmesi için katlanılan diğer maliyetlerden ve maruz kalınan risklerden hareketle belirlenen brüt kar marjı dikkate alınırken, değişiklikle bu maliyetlere faturalama, müşteri hizmetleri, perakende satış hizmetleri ve aktif enerji bedeli de eklendi.

Elektrik satış faaliyetinin sürdürülebilmesi için gerekli tüm maliyet ve hizmetleri karşılayacak bedeller de perakende satış fiyatına dahil edilecek.

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