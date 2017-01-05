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Perakende Enerji Satış Fiyatlarında Düzenleme
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Perakende Enerji Satış Fiyatlarında Düzenleme

EPDK, elektrik perakende satış fiyatının belirlenmesinde değişiklik yaptı.

Perakende Enerji Satış Fiyatlarında Düzenleme

EPDK, elektrik perakende satış fiyatının belirlenmesinde değişiklik yaptı

Kaynak: Dunya.com

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