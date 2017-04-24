Perakende Dünyası 9 Mayıs'ta Buluşmaya Hazırlanıyor:

9 Mayıs Salı günü The Grand Tarabya Otel'de "Yaşayan Perakendecilik" başlığıyla düzenlenecek SAP Perakende Forum, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendecileri Federasyonu'nun da konuk olacağı ilgi çekici ajandası ile perakende ve iş dünyasını bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Kurumsal uygulama ve yazılım alanın lider şirketi SAP, 9 Mayıs 2017 tarihinde perakende sektörünün nabzını tutmaya ve iş dünyasını bir araya getirmeye hazırlanıyor. 600'ün üzerinde profesyonelin katılımı ile The Grand Tarabya Otel'de düzenlenecek SAP Perakende Forum'da, perakende sektörünün dinamikleri ve SAP'nin sunduğu en yenilikçi teknolojiler ve hizmetler katılımcılar ile paylaşılacak.

Bu yıl "Yaşayan Perakendecilik" başlığı ile gerçekleşecek SAP Perakende Forum, SAP Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Bülent Karal'ın açılış konusması ile başlayacak, ardından Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendecilik Federasyonu üst düzey temsilcisinin ve Kategori Mağazacılığı Derneği Başkanı Tekir Acar'ın katılacağı "Perakendede Yeni Dönem" paneli ile devam edecek. Gün ortasında "Sektör Liderleri Konuşuyor" paneli gerçekleştirilecek. Dünyadan en son sanal gerçeklik örnekleri de (virtual reality demo) etkinlik sırasında katılımcılar ile paylaşılacak. Ayrıca Forum'da bu sene ilk defa perakende sektörünün en önemli gündem konularından birisi olan POS (Kasa) çözüm örneklerinin sunulacağı bir teknoloji köşesi yer alacak.

SAP Perakende Forum'da, dijital dönüşümün sunduğu fırsatlar ve perakende sektörünün yakın geleceği masaya yatırılacak. Bunun yanı sıra, SAP'nin sunduğu yenilikçi teknolojiler, perakende sektöründe müşterilerin ihtiyacını anlayan çözümler ve müşteri başarı hikayeleri de ele alınacak. SAP Perakende Forum'da Boyner, FLO, Gratis, D&R, Özsüt, Mopaş ve Carrefour gibi sektörün öncü kurumları da hayata geçirdikleri dönüşüm projelerini ve başarı hikâyelerini anlatacaklar.

SAP DIGITAL BOARDROOM DEMOSU

Katılımcılar, SAP'nin yönetim kurulu odalarını dijitalleştiren analitik çözümü olan SAP Digital Boardroom'un son versiyonunu da ekinlikte deneyimleme şansına sahip olacaklar.