"Perakende bizim için stratejik bir sektör"

Zirvenin açılışında konuşan Bakan Ağbal, "Ülkedeki gelişmelerden ilk etkilenen sektörlerin başında perakende geliyor. Perakendecilik sektörü, yerel zincirler, her zaman desteklenmeli ve büyütülmeli. Özellikle yerel düzeyde bu sektörde büyümek isteyen yerel market zincirlerinin piyasada daha büyük pazar payı, büyüme, istihdama sağladığı katkıyı artırmaları, teknolojiye daha fazla yatırım yapmaları için hükümet olarak her türlü desteği vereceğiz" dedi

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) tarafından düzenlenen organize gıda perakende sektörünün en büyük konferans ve fuar organizasyonu olan Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) 2017, Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın katılımıyla kapılarını açtı. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin açılışında konuşan Bakan Ağbal, "Verimlilik teması ile ikinci kez katıldığım YZB'de benden önceki konuşmacılar hepimizi heyecanlandıran, hayranlık uyandıran önemli gelişmelerden bizleri haberdar etti. Olağanüstü bir değişime, dönüşüme işaret etti. Hem bireysel hem ticaret hayatında paradigmalar değişiyor. Bir değişim, dönüşüm fırtınasının içinden geçiyoruz. YZB'nin ilk yapıldığı 9 yıl öncesine döndüğümüzde küresel ticareti, liberalleşmeyi konuşuyorduk. Bugün yerelleşmeyi konuşuyoruz. 9 yıl önce bölgesel, küresel yapıları, sektörde söz sahibi olan kurumları konuşuyorduk. IBM, Microsoft, BMW ve Ford diyorduk. Bugün Facebook, Twitter gibi internet şirketlerini konuşuyoruz. Radikal bir dönüşüm var. Dijital dönüşüm dünyadaki ekonomik değişimin merkezine oturdu" dedi.

Konuşmasında perakende sektörünün Türkiye'deki, küresel arenadaki gelişmeler ışığında en hızlı ve en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğini belirten Maliye Bakanı Naci Ağbal şöyle konuştu; "Ülkedeki gelişmelerden, küresel değişimlerden ilk perakendecilik sektörü etkileniyor. Bizim nazarımızda perakende sektörü son derece önemli ve stratejik bir sektör. Her zaman desteklenmesi, büyütülmesi gereken bir sektör."

"DARBE GİRİŞİMİNDE EN FAZLA ETKİLENEN SEKTÖRLERİN BAŞINDA PERAKENDE GELDİ"

Toplam market gruplarındaki payı yüzde 40'lara ulaşan yerel market zincirlerinin piyasada daha büyük pazar payı alması, büyümesi, istihdama sağladığı katkıyı daha da artırmaları, teknolojiye daha fazla yatırım yapmaları için hükümetin her türlü desteği vereceğini belirten Bakan Ağbal şunları kaydetti;

"Türkiye zor bir yılı geride bıraktı. Ülke olarak ekonomik ve siyasal, olağanüstü girişimlerin olduğu bir yılı geride bıraktık. Temmuz ayında yaşadığımız darbe girişiminde en fazla etkilenen sektörlerin başında perakende geldi. Alçak darbe girişimi sonrası oluşan ortamda ilk anda tüketici güveninde ve harcamalarında bir yavaşlama, düşüş meydana geldi. Perakende sektörü 2016 yılında gerçekleşen meydan okumalar karşısında büyük bir gayret ve istekle, bu devlete, bu vatana sahip çıktı ve ayakta kalmayı başardı. Tüm sektöre teşekkür ediyorum."

"BÜYÜME SİYASİ İSTİKRARLA GERÇEKLEŞECEK"

Darbe girişimi sonrasında, Ağustos 2016'dan itibaren ekonominin hızlı bir şekilde toplanması için maliye politikalarının önemli bir kaldıraç olarak kullanılmaya başlandığına değinen Naci Ağbal, "Birçok noktada vergi indirimine gittik. Amacımız üretim, ticaret, yatırım üzerinde yük oluşturan vergilerin kalıcı bir şekilde düşürülmesi oldu. Hızlı bir şekilde ekonominin yatırım tarafına destek olmak için radikal değişiklikler yaptık. Süper teşviki hayata geçirdik. Mevcut teşvikleri genişlettik. Dijital ekonomi, bilgi ekonomisi, Ar-Ge, inovasyon vergi yükünü daha da düşürdük. Birçok alanda ilave teşvikler getirdik. Yılın ilk çeyreğinde arka arkaya gelen bütün göstergelerde olumlu trendlerin devam ettiğini görüyoruz. Üretimde çarklar dönmeye başladı. İhracat tarafında güzel gelişmeler var" dedi. Konuşmasında perakende sektöründeki rekabete de değinen Ağbal, "Klasik market piyasasındaki rekabet format değiştirecek. Rekabete katılan aktörler değişecek. Ancak değişmeyen tek şey değişim olacak. Türkiye'nin her zamankinden daha fazla siyasi, ekonomik istikrara ihtiyacı var. Yarın daha güçlü olmalıyız. Güçlü hükümetlere, güçlü demokrasiye ihtiyacımız var. Akşam TV'de bir haber izleyen tüketici, yarın sabah markete gidip gitmeme kararını ona göre veriyor. Döviz kurlarındaki değişim, tüketicinin tüketim yapma alışkanlığını belirliyor. Perakendecilik sektörü büyüyecekse, ekonomide siyasi istikrarla gerçekleşecek" diye konuştu.

TPF BAŞKANI MUSTAFA ALTUNBİLEK: "BU GURUR HEPİMİZİN"

Yerel Zincirler Buluşuyor etkinliğinin organize gıda perakende sektörü için bir bayram niteliği taşıdığını belirten Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Mustafa Altunbilek konuşmasında TPF'nin 10 yıl önce 100'e yakın üye ile yola çıktıklarını kaydetti. Altunbilek, "11 sene önce başlayan çalışmalarımız, yıllar içinde katlanarak büyüdü. Bugün yerel zincirlerin toplam market gruplarındaki payı yüzde 37,7'ye ulaştı. 66 bini aşkın çalışanımızla, gittikçe büyüyen, sektöre yön veren, güçlü bir yapı haline geldik. Önce ülkemize, sonra da sektörümüze inanarak, bu başarıda katkısı olan herkese Türkiye Perakendeciler Federasyonu adına teşekkür ediyorum. Bu gurur hepimizin" dedi.

YZB'nin 2009 yılından itibaren her yıl sektörün gelişmesi, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltmesi için önemli bir rol üstlendiğini belirten Altunbilek, "Verimlilik ilk günden beri hepimizin içinde olan, milletçe en hassas noktamız. Tedarik zinciri yönetiminden mağaza yönetimine kadar, işimizin her parçasında; kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanmalıyız. Verimlilik rekabetçi olabilmemiz, hedeflerimize ulaşmamız için tek çare. Yerel perakendeciler olarak bu konuda önemli adımlar atıyoruz. Daha dikkatli yatırım yapıyor, daha iyi ölçüyor, perakendeciliğin matematiğini daha iyi yapıyoruz. Yerel perakendeciler olarak bizler değişik ve değişmeye devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.

"TOPLUMSAL FAYDANIN YANINDAYIZ"

Konuşmasında kısa süre önce gündeme gelen yeni Atık Yönetmeliği konusuna da değinen Mustafa Altunbilek şunları kaydetti;

"Sağlıklı güzel bir gelişmenin daha arifesindeyiz. Hükümetimizin ve bakanlığımızın değerli çalışmaları ile yeni Atık Yönetmeliği gündemimize geldi. Marketlerimizde poşet kullanımının sınırlandırılacağı bu gelişmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Federasyon olarak naylon poşet kullanımıyla ilgili yeni yönetmeliğe her durumda destek vereceğimizi özellikle belirtmek isterim. Biz toplumsal faydanın yanındayız, biz çevrenin yanındayız, biz sağlıklı geleceğin; mutlu nesillerin, güçlü Türkiye'nin yanındayız."

"2017'DE DEV KADROMUZA 6 BİN ÇALIŞAN DAHA EKLEYECEĞİZ"

Açılış konuşmasında Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun 2017 yılı hedeflerinden de bahseden TPF Başkanı Mustafa Altunbilek, "Yerel zincirler olarak son 11 yıldır her yıl çift haneli büyümeye imza atıyoruz. Bu büyümeyi de hep yerelin gücüyle, içimizdeki yerel ruhla başarıyoruz. Her biri içinde vefa taşıyan, milli değerlere bağlı, israftan kaçınan, her adımda mahalleden şehre, şehirden ülkemize yayılan bize has duygular barındıran 66 bini aşkın çalışana sahibiz. Bu dev kadroya bu sene 6 bin çalışan daha ekleyeceğiz. Federasyon olarak kadınlarımızın sektörümüzdeki ağırlığının artırılması ise birinci önceliğimiz. Toplam istihdamımızın yüzde 45'ini kadın çalışanlarımız oluşturuyor. Kadın eli değen her şey güzelleşiyor. İnşallah bu yıl kadın istihdamımızı da yüzde 8 artırmayı hedefliyoruz" dedi.

"YEREL ZİNCİRLER DİJİTALEŞMEDE GEÇ KALMAMALI"

Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz ise dijital dönüşümün getirdiği fırsatlara değinerek teknolojide sürekli yeni metotların geliştiğini belirtti. Teknolojinin insan hayatındaki önemine dikkat çeken Yılmaz, "Yıllar geçti, büyük metropollerde akıllı evlerde, akıllı şehirlerde yaşar hale geldik. Sanayi devrinin 4'üncü aşamasına geldiğimizde biz de farklı bir yaşam biçimi içindeyiz. Dünyada aşağı yukarı 3 milyar kişi sosyal medyada haberleşiyor. 4 milyar insan internet kullanıcısı. 8 milyar adet mobil cihaz var. Türkiye'ye ise 71 milyon mobil cihaz ve 48 milyon kişi internette, sosyal medyada haberleşme halinde. Her birimiz günde yaklaşık 200 kez telefonumuza bakıyoruz. Her an haberleşme halindeyiz, her an etkileşim halindeyiz" dedi.

Dijitalleşmenin günlük hayatın ötesinde sanayide de etkin olarak kullanılmaya başlandığını aktaran Muharrem Yılmaz, yerel zincirlerin de bu gelişmeleri takip etmelerini ve geç kalmamaları gerektiğini vurguladı. Üretim ve tedarik zincirinin etle tırnak gibi ayrılmaz olduğunu belirten Yılmaz, "Günümüzde kare kodları okutarak faturasının okutan ve karekodları okutarak hesabını ödeyen müşteriler her geçen gün piyasaya hakim olacak. Sizler de tüm bunlara hazırlıklı olun. Haberleşmenin sonsuz imkanlarıyla müşterileriniz ile haberleşin" diye konuştu.

Muharrem Yılmaz, tedarikçiler olarak tüketicilerin özel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için iş birliği fikirlerine açık olduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Değişim rüzgarları esiyor. Bu rüzgar esmeye başladığı zaman bazı insanlar kapıyı pencereyi kapatır. Bahçe duvarı örer. Siz bu insanlardan olmayın. Yelkenleri açalım. Bu rüzgarla gemimizi yürütelim. Bu gemide hep birlikteyiz. Yelkenlere birlikte asılmamız, birbirimizin gerisinde kalmamamız lazım. İnsanlığın bu heyecanlı yolculuğunda hep birlikte ticaretimize devam edeceğiz."