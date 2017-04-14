Dünyanın iki kıtasına ayak basan virtüöz Cihat Aşkın ve altın madalyalı piyanist Cana Gürmen, Dr. Erme Aracı'nın sunumuyla "Pera Palace'ın Müzik Tarihine Yolculuk" başlığı altında 15 Nisan'da klasik müzikseverle buluşuyor.



Pera Palace Hotel Jumeirah'ın 120 yılı aşkın tarihi boyunca unutulmaz balolara, konserlere ev sahipliği yapan, doğal akustiği ile İstanbul'un en özel salonlarından biri olan Grand Pera Balo Salonu, IDEA Müzik işbirliği ile birbirinden güzel konserlere ve projelere ev sahipliği yapıyor.



İstanbul'da ilk büyük orkestra konserlerini idare etmeye başlayan ve aynı zamanda Ertuğrul Yatı Bandosu şefi olarak Sultan II. Abdülhamid'in himayesine giren Alman asıllı Paul Lange Bey Pera Palace'ın balo salonunda o yıllarda birkaç sezon düzenli orkestra ve oda müziği konserleri vermiş, Çaykovski'nin ilk başta keman konçertosunu ithaf ettiği Macar kemancı Leopold Auer Viyana'nın Musikverein Salonu'nda verdiği bir konser sonrası bindiği Şark Ekpresi ile 1902'de geldiği Pera Palace'tan Yıldız Sarayı'na resital vermeye gitmiş ve 1905'te Sir Edward Elgar otelde kalışını günlüğünün sayfalarına not etmişti. Leningrad Senfonisi'ni Yüksek Kaldırım'da yürüdüğü bir gün Papajorjiu'nın müzik mağazasından satın aldığı nota kağıdı üzerine besteleyecek olan Dimitri Şostakoviç de 1935 yılında Pera Palace'ı şereflendiren besteciler arasındaydı. Müzik tarihçisi, besteci ve orkestra şefi Emre Aracı'nın eski gazeteleri ve anı defterlerini tarayarak bir araya getirdiği ipuçlardan repertuvarını oluşturduğu ve sunduğu bu açıklamalı konserde piyanist Cana Gürmen'in eşliğinde Cihat Aşkın'ın kemanıyla Pera Palace'ın müzik tarihine çok özel bir yolculuk gerçekleşecek.



Dünyanın iki kıtasına ayak basan virtüöz: Cihat Aşkın



Hem Doğu hem de Batı dünyasına hakim olan ve ayakları dünyanın iki kıtasına basmış bir kültür insanı olarak şekillenen kimliği ile Türk keman okulunun uluslararası temsilcisi Cihat Aşkın, müzik otoriteleri tarafından günümüzün önde gelen keman virtüözlerinden biri olarak tanınıyor. Dünyanın dört bir yanında çeşitli festivallere katılan Aşkın, verdiği konserlerle de ülkemizi temsil eden önemli müzisyenler arasında yer alıyor.



Altın madalyalı piyanist: Cana Gürmen



Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde, yurt dışında birçok ülkede ve uluslararası festivallerde verdiği konserlerle adından söz ettiren Cana Gürmen, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Öğretim Üyeliği'ni yürütüyor. Türkiye'nin en geniş repertuvarlı piyanistleri arasında yer alan Cana Gürmen, 1999 yılında profesörlük unvanı almasının yanı sıra, 2009 yılında ABD'nin en itibarlı kuruluşlarından biri olan Kennedy Center Vakfı tarafından Altın Madalya ödülüne layık görülmüştür.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Pera Palace Hotel Jumeirah



Mekan Adresi : Meşrutiyet Cad. No: 52 Tepebaşı 34430



Başlangıç Saati : 15.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 13: 00: 00



Kategori : Pera Palace'ın Müzik Tarihine Yolculuk



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır