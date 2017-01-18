Pera Müzesi'nden Genç Bir Konser Serisi: "Müzede Barış İçin Müzik!"

Pera Müzesi'nin Müzede Barış için Müzik! adlı yeni klasik müzik konser serisi, bugüne dek 6.000 çocuk ve genci müzikle buluşturan Barış İçin Müzik Vakfı iş birliğiyle düzenleniyor. Sanatın her çocuk için erişilebilir olması fikrinden yola çıkan program, geleceğin müzisyenlerine ağırlık veriyor. Pera Müzesi'nin "Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar" koleksiyon sergisi katında izlenebilecek konserler, Mayıs ayına dek ayda bir kere, "Genç Çarşamba" günü düzenlenecek.

Game of Thrones, Harry Potter, Amélie gibi ünlü film müziklerinin yaylılar eşliğinde yorumlandığı ilk konser "Film Müzikleri Yaylılarda!", 25 Ocak Çarşamba günü saat 19:30'da başlıyor. Her ay belirlenen bir Genç Çarşamba günü düzenlenen konser serisi kapsamında müzikseverler Haydn, Tchaikovsky, Shostakovich ve Gardel'in eserlerini içeren "Dört Yaylıdan Klasikler"in yanı sıra Pachelbel, Tchaikovsky ve Grieg'in eserlerine yer veren "Baroktan Romantizme" ve Vivaldi'nin eserlerinin sunulacağı "Armonik Esintiler" konserleriyle klasik müziğe doyuyor.

22 Şubat, 19:30'da "Dört Yaylıdan Klasikler"in seslendirilmesinin ardından, 29 Mart'ta "Baroktan Romantizme" bir seçki sunuluyor. 26 Nisan'da "Armonik Esintiler"le geçecek bir günün ardından Müze'de Barış için Müzik! serisi, 24 Mayıs Çarşamba günü saat 19.30'daki Barış için Senfoni konseriyle son buluyor. 7-20 yaş aralığındaki çocuklardan oluşan orkestra, Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Saint-Georges ve Johann Strauss II'tan eserler seslendiriyor.