Pera Film'in Yeni İstikameti Balkanlar!

Pera Film, yeni yılı İstikamet: Balkanlar film programıyla karşılıyor.

Pera Film İstikamet: Balkanlar ile 7 Mayıs'a dek devam eden Balkanlardan Gelen Soğuk Hava sergisinin izini sürdüğü coğrafyaya farklı bir bakış sunuyor. Program, bu coğrafyadaki farklı savaşlara yabancı gazetecilerin gözüyle bakarken, savaşların etkilediği aşkları ve aileleri, savaşın geride kaldığı günlerde farklı sebeplerle yolu Balkanlar'dan geçenlerin hikâyelerini içeriyor. İstikamet: Balkanlar, savaşın ve aşkın bir arada var olduğu bir coğrafyadaki yollara düşüyor ve umudu, barışı ve mizahı yanında taşıyarak Romanya'ya, Bosna'ya, Bulgaristan'a ve Sırbistan'a uğruyor.

İstikamet: Balkanlar programı kapsamında 9 filme yer veriliyor. İngiliz yönetmen Michael Winterbottom imzalı Saraybosna'ya Hoşgeldiniz, İngiliz savaş muhabiri Michael Nicholson'ın gerçek öyküsünü anlatıyor. Filmin, işgal bittikten sadece birkaç ay sonra yerinde çekilmiş olması ve araya giren gerçek haber görüntüleri, gerçeklik payını katbekat arttırıyor. Isabel Ellsen'in romanından uyarlanan Umut Çiçekleri, son görevi için savaşın gölgesindeki Yugoslavya'ya giden foto-muhabiri Harrison Lloyd'un hikâyesini konu ediniyor. İtalyan yönetmen Sergio Castellitto'nun imzasını taşıyan Sen Dünyaya Gelmeden'de başrolleri iki yıldız oyuncu, Penélope Cruz ve Emile Hirsch paylaşırken, Aska rolündeki Saadet Aksoy da performansıyla öne çıkıyor. Ünlü oyuncu Angelina Jolie'nin yönetmen koltuğunda oturduğu ilk film olan Kan ve Aşk, savaş yıllarında geçen bir aşk hikâyesini anlatıyor.

Deneyimli bir reklam filmi yönetmeni olan Fredrik Bond'un ilk uzun metrajlı filmi Charlie Countryman'ın Gerekli Ölümü'nde annesinin hayaleti tarafından Bükreş'e yollanmış genç bir adamın absürt hikâyesi konu ediniyor. Adriano Valerio'nun ilk filmi Keder, yabancı topraklara ve ekonomik zorluklara direnen aşkı anlatıyor. Resmî bir ziyaret için geldiği İstanbul'dayken Valonların bağımsızlığını ilan ettiğini öğrenen Kral III. Nicholas'ın, ülkesine dönme sürecinde karşılaştığı sıkıntılar komedi tarzında çekilen Kayıp Kral'da izleniyor.

Güzel Bir Hayat Düşlerken, 2001 yılında Tarafsız Bölge filmiyle ülkesi Bosna-Hersek'e En İyi Yabancı Dilde Film kategorisinde Oscar ödülü kazandıran Danis Tanovic'in imzasını taşıyor. Filmde, sürgünden ülkesine dönen bir Bosnalının başına gelenler anlatılırken, Bulgar yönetmen Kamen Kalev'in ilk filmi Şark Oyunları, Türk ailenin ve iki Bulgar kardeşin hayatını değiştiren bir saldırıya odaklanıyor. Yönetmen, Türk oyuncuların yer aldığı kadrosuyla dikkat çeken ilk filmi için, filmde kendisini canlandıran oyuncu Itso'nun deneyimlerinden ilham aldığını vurguluyor.