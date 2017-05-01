Sevilen dizilere yaptıkları müziklerle dikkatleri çeken Pera, yeni albümü ile 02 Mayıs'da Hayal Kahvesi Gaziantep'de sahne alacak, bu muhteşem performansı kaçırmayın.



İlk stüdyo albümleri "Başka Bir Dünya (2012)" ile müzikseverlere merhaba diyen grup, ikinci stüdyo albümleri "GİZ" i 2013'de yayımladı. "GİZ" albümünde yer alan "Sensiz Ben" ve Toygar Işıklı ile birlikte seslendirdikleri "Unut" şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştı.



Grup, "Kuzey Güney", "Güneşi Beklerken", "Medcezir", "Günahkar"ve "Kaçak Gelinler""İnadına Aşk" dizilerinde sevilen şarkılarıyla sıkça yer aldı.



Rock müzik kategorisinden hızla yükselen Pera, son single çalışması "Biri Vardı'nın ardından üçüncü stüdyo albüm hazırlıklarını tamamladı.



Ocak 2016'da yayımlayacağı yeni stüdyo albümü "En güzel Mevsimim" ile çizgisini bozmadan müzik yolculuğuna devam eden grup, sevilen şarkıları ve muhteşem sahne performansı ile müzikseverlerle buluşacak.



Detaylar :



İl : Gaziantep



İlce : Merkez



Mekan : Hayal Kahvesi Gaziantep



Mekan Adresi : Osmangazi mah. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Cad. Primemall AVM Kapı No: B1-S-15A/B



Başlangıç Saati : 02.05.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 02.05.2017 22: 00: 00



Kategori : Pera



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır