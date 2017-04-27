Sevilen dizilere yaptıkları müziklerle dikkatleri çeken Pera, yeni albümü ile 27 Nisan'da Sabancı Kültür Merkezi Kocaeli sahnesinde yer alacak, bu muhteşem performansı kaçırmayın.



2008 yılının ortalarında Gökhan Mandır ve Hakan Ünalan, o yıllarda beraber çaldıkları grubun dağılmasıyla birlikte yola iki kişi olarak devam ederler. Beyoğlu'nun eski adı olan Pera'nın, duyum olarak kulaklarına hoş gelmesi ve nötr tavrının müziklerini kısıtlamayacak olması sebebiyle gruba bu ismi verirler. Pera'nın Ankaralı bir grup olmasına rağmen İstanbul ile özdeşleşmiş bir ismi tercih etmesi başlarda bir çok eleştri almıştır; fakat, grup her zaman "ismilerin kişilere değil kişilerin isimlere anlam kattığı" fikrini benimsemiştir.



Müziğinde alternatif rock ve hardcore yapısı barındıran grup, şarkı sözlerinde de bu türlerin taşıdığı genel tavrı koruyarak oluşturduğu besteleri kaydetme kararı almıştır. Parçaların söylemleri sebebiyle de sosyal sorumluluk sahibi organizasyonlarda bir çok kez yer almışlardır. Bu süre zarfında bir çok müzisyenle çalışan Pera, 2010 yılında başladıkları kayıtlar sırasında - aynı zamanda albümün prodüktörlüğünü üstlenen, Crossfire'dan Kaya Sevinç'in de gruba dahil olmasıyla birlikte bu albümün kayıtlarını 2011 yılı içerisinde tamamladı. İlk albümlerine, herkesin içten içe daha güzel bir dünya arayışı içinde olduğunu düşünerek "Bir Başka Dünya" ismini verdi.Bir yandan da Türkiye'nin çeşitli illerinde ve üniversite festivallerinde sahne alan Pera, aynı yılın sonlarına doğru müzisyen Saki ÇİMEN ile tanışmış ve Mazlum Çimen'in de desteğini alarak 12 şarkının yer aldığı "Bir Başka Dünya" isimli albümünü Çimen's etiketiyle müzik severlerle buluşturmuştur.



Gökhan Mandır: Gitar/Vokal



Hakan Ünalan: Davul



Kaya Sevinç: Gitar



Arın Belenlioğlu: Bas Gitar



Detaylar :



İl : Kocaeli



İlce : Merkez



Mekan : Sabancı KM Kocaeli



Mekan Adresi : Oramiral Salim Dervişoğlu Cad. Kocaeli Sanayi Fuar Yanı



Başlangıç Saati : 27.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 27.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Pera



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır