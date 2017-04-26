Pera

Sevilen dizilere yaptıkları müziklerle dikkatleri çeken Pera, 26 Nisan'da Kadıköy Sahne'de.

Pera

Sevilen dizilere yaptıkları müziklerle dikkatleri çeken Pera, 26  Nisan'da Kadıköy Sahne'de...

İlk stüdyo albümleri "Başka Bir Dünya (2012)" ile müzikseverlere merhaba diyen grup, ikinci stüdyo albümleri "Giz'i 2013'de yayımladı. "Giz" albümünde yer alan "Sensiz Ben" ve  Toygar Işıklı ile birlikte seslendirdikleri "Unut" şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştı.

Grup, "Kuzey Güney", "Güneşi Beklerken", "Medcezir", "Günahkar"ve "Kaçak Gelinler""İnadına Aşk" dizilerinde sevilen şarkılarıyla sıkça yer aldı.

Rock müzik kategorisinden hızla yükselen Pera, son single çalışması "Biri Vardı'nın ardından üçüncü stüdyo albüm hazırlıklarını tamamladı.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : KadıköySahne

Mekan Adresi : KadıköySahne
Osmanağa Mah. Osmancık Sok: 25E

Başlangıç Saati : 26.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Pera

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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