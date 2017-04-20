Pera
Sevilen dizilere yaptıkları müziklerle dikkatleri çeken Pera, 20 Nisan'da Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi sahnesinde.
Sevilen dizilere yaptıkları müziklerle dikkatleri çeken Pera, 20 Nisan'da Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi sahnesinde...
İlk stüdyo albümleri "Başka Bir Dünya (2012)" ile müzikseverlere merhaba diyen grup, ikinci stüdyo albümleri "Giz'i 2013'de yayımladı. "Giz" albümünde yer alan "Sensiz Ben" ve Toygar Işıklı ile birlikte seslendirdikleri "Unut" şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştı.
Grup, "Kuzey Güney", "Güneşi Beklerken", "Medcezir", "Günahkar"ve "Kaçak Gelinler""İnadına Aşk" dizilerinde sevilen şarkılarıyla sıkça yer aldı.
Rock müzik kategorisinden hızla yükselen Pera, son single çalışması "Biri Vardı'nın ardından üçüncü stüdyo albüm hazırlıklarını tamamladı.
Detaylar :
İl : Yozgat
İlce : Merkez
Mekan : Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi
Mekan Adresi : Bozok Ünv. Erdoğan Akdağ Kampüsü, Azizli Köyü
Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 30: 00
Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 30: 00
Kategori : Pera
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır