Sevilen dizilere yaptıkları müziklerle dikkatleri çeken Pera, 20 Nisan'da Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi sahnesinde...



İlk stüdyo albümleri "Başka Bir Dünya (2012)" ile müzikseverlere merhaba diyen grup, ikinci stüdyo albümleri "Giz'i 2013'de yayımladı. "Giz" albümünde yer alan "Sensiz Ben" ve Toygar Işıklı ile birlikte seslendirdikleri "Unut" şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştı.



Grup, "Kuzey Güney", "Güneşi Beklerken", "Medcezir", "Günahkar"ve "Kaçak Gelinler""İnadına Aşk" dizilerinde sevilen şarkılarıyla sıkça yer aldı.



Rock müzik kategorisinden hızla yükselen Pera, son single çalışması "Biri Vardı'nın ardından üçüncü stüdyo albüm hazırlıklarını tamamladı.



Detaylar :



İl : Yozgat



İlce : Merkez



Mekan : Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi



Mekan Adresi : Bozok Ünv. Erdoğan Akdağ Kampüsü, Azizli Köyü



Başlangıç Saati : 20.04.2017 19: 30: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 21: 30: 00



Kategori : Pera



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır