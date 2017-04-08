Sevilen dizilere yaptıkları müziklerle dikkatleri çeken Pera, yeni albümü ile 08 Nisan'da Bostanlı Suat Taşer sahnesinde yer alacak, bu muhteşem performansı kaçırmayın.



İlk stüdyo albümleri "Başka Bir Dünya (2012)" ile müzikseverlere merhaba diyen grup, ikinci stüdyo albümleri "GİZ" i 2013'de yayımladı. "GİZ" albümünde yer alan "Sensiz Ben" ve Toygar Işıklı ile birlikte seslendirdikleri "Unut" şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştı.



Grup, "Kuzey Güney", "Güneşi Beklerken", "Medcezir", "Günahkar"ve "Kaçak Gelinler""İnadına Aşk" dizilerinde sevilen şarkılarıyla sıkça yer aldı.



Rock müzik kategorisinden hızla yükselen Pera, son single çalışması "Biri Vardı'nın ardından üçüncü stüdyo albüm hazırlıklarını tamamladı.



Ocak 2016'da yayımlayacağı yeni stüdyo albümü "En güzel Mevsimim" ile çizgisini bozmadan müzik yolculuğuna devam eden grup, sevilen şarkıları ve muhteşem sahne performansı ile müzikseverlerle buluşacak.



Detaylar :



İl : İzmir



İlce : Karşıyaka



Mekan : Bostanlı Suat Taşer Tiy.



Mekan Adresi : Cemal Gürsel Cad. Hasan Ali Yücel Blv., 2009. Sk.



Başlangıç Saati : 08.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 08.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Pera



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır