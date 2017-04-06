Pera
Sevilen dizilere yaptıkları müziklerle dikkatleri çeken Pera, 6 Nisan'da Tudors Arena sahnesinde.
Sevilen dizilere yaptıkları müziklerle dikkatleri çeken Pera, 6 Nisan'da Tudors Arena sahnesinde...
İlk stüdyo albümleri "Başka Bir Dünya (2012)" ile müzikseverlere merhaba diyen grup, ikinci stüdyo albümleri "Giz'i 2013'de yayımladı. "Giz" albümünde yer alan "Sensiz Ben" ve Toygar Işıklı ile birlikte seslendirdikleri "Unut" şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştı.
Grup, "Kuzey Güney", "Güneşi Beklerken", "Medcezir", "Günahkar"ve "Kaçak Gelinler""İnadına Aşk" dizilerinde sevilen şarkılarıyla sıkça yer aldı.
Rock müzik kategorisinden hızla yükselen Pera, son single çalışması "Biri Vardı'nın ardından üçüncü stüdyo albüm hazırlıklarını tamamladı.
Detaylar :
İl : Antalya
İlce : Merkez
Mekan : Tudors Arena
Mekan Adresi : Oscar Sineması Yanı - Kaleiçi
Başlangıç Saati : 06.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 06.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Pera
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır