Pera

Sevilen dizilere yaptıkları müziklerle dikkatleri çeken Pera, 6 Nisan'da Tudors Arena sahnesinde.

Pera

Sevilen dizilere yaptıkları müziklerle dikkatleri çeken Pera, 6 Nisan'da Tudors Arena sahnesinde...

İlk stüdyo albümleri "Başka Bir Dünya (2012)" ile müzikseverlere merhaba diyen grup, ikinci stüdyo albümleri "Giz'i 2013'de yayımladı. "Giz" albümünde yer alan "Sensiz Ben" ve  Toygar Işıklı ile birlikte seslendirdikleri "Unut" şarkılarıyla geniş kitlelere ulaştı.

Grup, "Kuzey Güney", "Güneşi Beklerken", "Medcezir", "Günahkar"ve "Kaçak Gelinler""İnadına Aşk" dizilerinde sevilen şarkılarıyla sıkça yer aldı.

Rock müzik kategorisinden hızla yükselen Pera, son single çalışması "Biri Vardı'nın ardından üçüncü stüdyo albüm hazırlıklarını tamamladı.

Detaylar :

İl : Antalya

İlce : Merkez

Mekan : Tudors Arena

Mekan Adresi : Oscar Sineması Yanı - Kaleiçi

Başlangıç Saati : 06.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 06.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Pera

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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