Çocukların sevgilisi Pepee, 26 Nisan'da Giresun Vahit Sütlaş Sahnesi'nde çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.



Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee; çocukların gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda şarkılarla, türkülerle de eğlendirmeye devam ediyor.



Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin dünyasının sevgi dolu bir parçası haline gelen Pepee; şarkılı, türkülü ve eğlenceli oyunlarıyla çocuklara ve çocukluğunu özleyenlere unutulmaz bir gösteri sunuyor.



Detaylar :



İl : Giresun



İlce : Merkez



Mekan : Vahit Sütlaş Sahnesi



Mekan Adresi : Hacıhüseyin Mah. Fevzi Paşa Cad.

No: 98



Başlangıç Saati : 26.04.2017 11: 00: 00



Bitiş Saati : 26.04.2017 19: 00: 00



Kategori : Pepee



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır