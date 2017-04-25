Pepee
Çocukların sevgilisi Pepee, 26 Nisan'da Giresun Vahit Sütlaş Sahnesi'nde çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.
Çocukların sevgilisi Pepee, 26 Nisan'da Giresun Vahit Sütlaş Sahnesi'nde çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.
Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee; çocukların gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda şarkılarla, türkülerle de eğlendirmeye devam ediyor.
Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin dünyasının sevgi dolu bir parçası haline gelen Pepee; şarkılı, türkülü ve eğlenceli oyunlarıyla çocuklara ve çocukluğunu özleyenlere unutulmaz bir gösteri sunuyor.
Detaylar :
İl : Giresun
İlce : Merkez
Mekan : Vahit Sütlaş Sahnesi
Mekan Adresi : Hacıhüseyin Mah. Fevzi Paşa Cad.
No: 98
Başlangıç Saati : 26.04.2017 11: 00: 00
Bitiş Saati : 26.04.2017 19: 00: 00
Kategori : Pepee
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io