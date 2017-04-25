Pepee

Çocukların sevgilisi Pepee, 26 Nisan'da Giresun Vahit Sütlaş Sahnesi'nde çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.

Pepee

Çocukların sevgilisi Pepee, 26 Nisan'da Giresun Vahit Sütlaş Sahnesi'nde çocuklara unutulmaz bir gösteri sunacak.

Türkiye'nin ilk milli çizgi film kahramanı Pepee; çocukların gelişimine katkı sağlarken aynı zamanda şarkılarla, türkülerle de eğlendirmeye devam ediyor. 

Sadece çocukların değil 7'den 70'e herkesin dünyasının sevgi dolu bir parçası haline gelen Pepee; şarkılı, türkülü ve eğlenceli oyunlarıyla çocuklara ve çocukluğunu özleyenlere unutulmaz bir gösteri sunuyor.

Detaylar :

İl : Giresun

İlce : Merkez

Mekan : Vahit Sütlaş Sahnesi

Mekan Adresi : Hacıhüseyin Mah. Fevzi Paşa Cad.
No: 98

Başlangıç Saati : 26.04.2017 11: 00: 00

Bitiş Saati : 26.04.2017 19: 00: 00

Kategori : Pepee

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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